PAN exige garantizar tratamientos contra el cáncer en presupuesto de CDMX; Morena se opone

La diputada Laura Álvarez Soto, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó en tribuna un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que, en el presupuesto 2026, se garantice una partida específica, pública y verificable destinada a la compra de medicamentos y la continuidad de tratamientos para niñas, niños y adolescentes con cáncer en la capital.

Durante su intervención, Álvarez Soto señaló que “es una tragedia que un niño tenga que enfrentar el cáncer, pero es un crimen que lo enfrente con la incertidumbre de no saber si su tratamiento será interrumpido por falta de responsabilidad del gobierno", y acusó que los episodios de desabasto y retrasos en quimioterapias representan una negligencia del Estado que pone vidas en riesgo.

La legisladora advirtió que ningún menor debería depender del tiempo burocrático de una licitación o de la liberación de una partida de Hacienda para acceder a un tratamiento que no puede esperar, y recordó que el artículo 4º de la Constitución establece que el principio del interés superior de la niñez debe guiar todas las decisiones de política pública, sin excepción.

El punto de acuerdo solicita que el presupuesto 2026 contemple un Plan de Abasto Oncopediátrico con techos financieros definidos, un acervo mínimo de medicamentos, mecanismos de compras anticipadas y reportes trimestrales al Congreso para asegurar que ningún tratamiento se interrumpa por falta de insumos.

“No hay lugar para cálculos políticos cuando hablamos de la vida de niñas y niños. Más allá de cualquier diferencia partidista, hay un mandato ético y constitucional que este Congreso debe honrar”, afirmó.

Álvarez Soto concluyó llamando a todas las fuerzas políticas a respaldar la propuesta con altura de miras, recordando que “si alguien puede convocar la voluntad política de todos, son los niños que están enfrentando el cáncer con valentía mientras esperan que el Estado haga su parte”. A pesar de esta invitación, y de que los grupos parlamentarios del PAN, Movimiento Ciudadano, y el Partido Verde Ecologista apoyaron esta solicitud, los diputados de MORENA votaron en contra.

JVR