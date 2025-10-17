Caen dos presuntos miembros del Cártel de Tláhuac con droga

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con fuerzas federales, logró la detención de dos presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac durante un operativo realizado el pasado 17 de octubre de 2025 en la alcaldía Iztapalapa.

Los detenidos fueron identificados como Jonathan Guzmán Ayala, de 43 años, y Kevin Gabriel Lara Barrios, de 32, quienes presuntamente participaban en la distribución y almacenamiento de narcóticos en la capital del país.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia San Miguel Teotongo, que según las autoridades, funcionaba como centro de operaciones para el embalaje y almacenamiento de drogas.

Durante la intervención, la SSC aseguró diez paquetes de aproximadamente un kilogramo cada uno, con una sustancia similar a la cocaína, además de dos armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la droga incautada podría representar alrededor de 20,000 dosis, con un valor aproximado en el mercado ilegal de más de 2 millones 300 mil pesos, lo que equivale a unos 125 mil dólares.

Las autoridades destacaron que la detención se realizó sin el uso de violencia y siguiendo los protocolos de actuación policial establecidos. El inmueble intervenido presuntamente se utilizaba para distribuir drogas en distintas zonas de Iztapalapa y Tláhuac, donde el Cártel de Tláhuac ha mantenido presencia y actividad delictiva en los últimos años.

Este operativo forma parte de una serie de acciones que la SSC ha implementado para combatir a los grupos criminales responsables de generar violencia y tráfico de drogas en la Ciudad de México.

Tras su detención, Jonathan Guzmán Ayala y Kevin Gabriel Lara Barrios fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación legal y se continuará con las investigaciones para esclarecer su relación con otras actividades delictivas del grupo criminal.

La SSC reiteró su compromiso de mantener la seguridad en la capital y de ejecutar operativos que garanticen la disminución de delitos relacionados con drogas y violencia, trabajando de manera coordinada con las autoridades federales y locales para combatir de manera efectiva a los cárteles que operan en la ciudad.

