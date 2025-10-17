Procesan a agresor del CCH; buscarán llevarlo a psiquiátrico no a prisión

La defensa de Lex Ashton “N” busca que el joven sea trasladado a un centro psiquiátrico y no a la cárcel, pues argumenta que, en la Facultad de Psicología, donde era atendido el joven, concluyó que presentaba un cuadro psicótico con tendencias a causarse daño a sí mismo y a terceros. Ayer, un juez lo vinculó a proceso por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

Ayer, un juzgador de control determinó que hay pruebas suficientes para continuar con el proceso penal en contra del joven, quien presuntamente asesinó a Jesús Israel “N”, de 16 años, e hirió a Armando “N”, trabajador del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, el pasado 22 de septiembre.

El Dato: El Gobierno de la Ciudad de México planteó la posibilidad de llevar a la UNAM su programa de atención a la salud mental en beneficio de los estudiantes.

El presunto agresor en el CCH Sur permanecerá en el Reclusorio Oriente durante los próximos tres meses, periodo fijado para el cierre de las investigaciones complementarias.

“El hecho no se niega. El hecho ocurrió. Él lo llevó a cabo, pero de acuerdo con la normativa con personas normales, este caso se trata de una persona enferma, una persona psicótica”, justificó el abogado David Retes sobre su cliente Lex Ashton “N”.

La estrategia de la defensa del joven imputado es que se le clasifique como una persona con eventos psicóticos para así ser trasladado a un centro de atención psiquiátrica y no en un entorno carcelario común, pero, por el momento, el juez negó esta medida.

2 Bóxer con navajas mostró Lex Ashton “N” en sus redes previo al ataque

3 Años es la diferencia entre la edad de Lex Ashton “N” y su víctimas Jesús Israel “N”

Al respecto, el abogado David Retes dijo que se trata de una omisión por parte del juzgador, a quien responsabilizó por, supuestamente, no permitirle el desahogo de pruebas psiquiátricas y psicológicas a cargo de peritos particulares: Luis Antonio Díaz Gerard y Daniel Cárdenas.

“No nos permitieron el desahogo de pruebas ni la intervención de nuestros peritos. Desde hace años, él era valorado por la Facultad de Psicología de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), donde se concluyó que presentaba un cuadro psicótico con tendencias a causarse daño a sí mismo y a terceros”, afirmó la defensa.

Pese a las declaraciones de la defensa y sus peritos, la autoridad judicial resolvió mantener al joven en prisión preventiva justificada, sin acceder por el momento a la petición de traslado.

A la salida de la audiencia, el perito en psiquiatría y psicología de la defensa, Daniel Cárdenas, insistió en que el caso debe analizarse desde una perspectiva de salud mental y prevención institucional.

“Estamos ante una epidemia del bullying y de la falta de atención escolar. La UNAM ya sabía que el joven tenía ideas de daño hacia otras personas, pero no se le brindó el seguimiento necesario. Lo que vemos ahora es una repetición del fenómeno de la omisión de cuidados, tanto en la escuela como en las instituciones”, apuntó a medios de información.

También dijo que su cliente necesita atención y tratamientos médicos para que, supuestamente, se evite otro episodio violento como el que sucedió en CCH Sur y ahora en el Reclusorio Oriente.

“Lo que buscamos es que se atienda a este joven antes de que vuelva a dañarse o dañar a alguien más. Hoy no hay medicamento, no hay contención ni atención. Eso es exactamente lo que estamos tratando de prevenir”, dijo Daniel Cárdenas

Por su parte, el neurocirujano Luis Antonio Díaz Gerard, quien afirmó haber sido el médico tratante de Lex Ashton “N” tras su detención, indicó que éste fue operado por un traumatismo craneoencefálico severo y presentaba “signos compatibles con un brote psicótico”.

“Llegó con un estado postictal, que corresponde al periodo posterior a un brote psicótico, una especie de epilepsia… Tiene una lesión en el lóbulo frontal, donde se controla la conducta. Si no recibe tratamiento, es probable que repita la acción o atente contra su vida”, señaló Díaz Gerard.

El abogado David Retes reiteró que buscarán una resolución distinta y que Lex Ashton “N” sea trasladado y anunció que en un par de días va a presentar “una sorpresa” relacionada con ello.

“Esperamos que se reconozca que no estamos ante un caso común. Si bien es cierto que el hecho ocurrió, no fue cometido por una persona con plena conciencia. Él necesita tratamiento, no un castigo”, reiteró su defensor.

Lanza UNAM un plan de salud mental

Por Yulia Bonilla

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, dijo que la salud mental de la comunidad universitaria es una prioridad a la que desde hace años se le ha dedicado atención y recursos a través de diversas instancias y a partir de ahora se articulan en un programa.

El titular de la casa de estudios comentó que si bien atenderá a los diversos sectores de la comunidad (docentes, personas trabajadoras y estudiantes), se pondrá mayor atención a las y los alumnos del bachillerato, sector que se encuentra en una fase formativa, en un contexto caracterizado por la complejidad y la incertidumbre.

Mediante este nuevo diseño la UNAM promoverá el desarrollo de su comunidad y la atención, oportuna y eficaz, basada en la evidencia y en las necesidades pertinentes de cuidado y de salud mental, además de trastornos, todo a través de la unión y fortalecimiento de los diferentes programas en los centros educativos, y en el enlace interinstitucional.

Los objetivos son hacer más eficientes los servicios de apoyo y acompañamiento emociona de los estudiantes de la UNAM.

Destacan una baja del sicariato y homicidios

› Por Fernanda Rangel

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, consideró que la reducción del homicidio doloso y la vigilancia en la capital indican una disminución de la presencia de sicarios en la capital.

Durante la presentación del Informe de Seguridad, el funcionario indicó que la reducción del sicariato está relacionada con la disminución de los homicidios dolosos desde 2019 a la fecha.

“El sicariato ha disminuido, porque los homicidios han disminuido. Independientemente del porcentaje que implique el sicariato como parte del homicidio doloso, al reducirse los homicidios podríamos estimar que el sicariato se ha reducido a la mitad o en una parte similar. Es lo que nos indican los datos.

El Dato: La Fiscalía capitalina resaltó que los feminicidios han disminuido, pues en 2024 registró 52 hechos de este tipo y en lo que va del presente año suman 33.

“Vemos en la ciudad que es muy vigilada y tiene una de las policías más grandes y la mejor del país. También una fiscalía que ha elevado las vinculaciones a proceso. (Entonces) los agresores buscan tener medios de escapatoria cada vez más ágiles. Responden al hecho de que en la ciudad cometer uno de estos delitos tiene una probabilidad de ser detenidos muchísimo mayor que antes”, aseguró Vázquez Camacho.

Lo anterior, luego del homicidio del abogado David Cohen Sacal, en Ciudad Judicial el pasado 14 de octubre a manos de dos jóvenes, presuntamente sicarios.

Al respecto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, apuntó que el homicidio doloso durante el periodo entre enero y septiembre de 2025 es 10 por ciento menos que el reportado en el mismo periodo en 2024. Asimismo, condenó casos como el de Cohen Sacal y enfatizó que su Gobierno da resultados.

6 años lleva la Ciudad de México con una baja de delitos de alto impacto

49 Objetivos prioritarios del Gobierno local han sido detenidos en un año

“Lamentamos mucho que se hayan presentado casos aislados de violencia, pero estos casos aislados no definen la situación de lo que acontece en la Ciudad, porque los homicidios vienen disminuyendo”, sostuvo la mandataria.

Sin embargo, no existen en la Ciudad de México cifras oficiales públicas acerca del número de sicarios detenidos, ya que esta actividad criminal no está tipificada en el Código Penal local.

Además, el artículo 138 de dicho instrumento refiere una agravante para el homicidio, en el que exista un pago por privar de la vida a alguien más; no obstante, dichos casos no son públicos.

En mayo de 2025, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Olivia Garza de los Santos, presentó una iniciativa para incluir en el Código Penal local la figura del sicariato, profesionales en uso de armas de fuego y explosivos que cometan un homicidio para obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza.

“Es necesario reconocer, investigar y perseguir el sicariato como una actividad ilegal. Los sicarios no se sienten aludidos porque las autoridades capitalinas los consideran casos aislados”, refirió la legisladora ante el Pleno.

Clara Brugada y el gabinete de seguridad, ayer, en conferencia. ı Foto: Especial

De acuerdo con la diputada panista, la iniciativa propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso, pero no ha sido dictaminada a la fecha.

Garza de los Santos consideró que, a diferencia de otros años, actualmente los criminales cometen ejecuciones, mismas que deben ser atendidas.

“Entiendo que están pidiendo una opinión de la Consejería Jurídica, pero no ha pasado. Seguimos en espera, mientras vemos casos como el de David Cohen y de Ximena Guzmán. No es el homicidio que se cometía antes, son ejecuciones. Urge ponerles un alto y empezar a visibilizar el problema”, dijo a La Razón.