Reglamento de Tránsito CDMX: ¿Quiénes podrían recibir multas de casi 68 mil pesos?

Multas de casi 68 mil pesos: hay nuevas reglas de tránsito en CDMX

La Ciudad de México ha endurecido su Reglamento de Tránsito con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes relacionados con el transporte de sustancias tóxicas o peligrosas.

Desde el 10 de octubre de 2025, están en vigor nuevas disposiciones publicadas en la Gaceta Oficial de la CDMX, que contemplan multas de hasta 68 mil pesos para los infractores.

5ed0bd51e0f2a.jpeg ı Foto: larazondemexico

Nuevas disposiciones del Reglamento de Tránsito

Las modificaciones al reglamento (particularmente en los artículos 9, 26 y 27) establecen reglas específicas para los vehículos que transportan materiales peligrosos:

Límite de velocidad : máximo de 30 km/h en cualquier tipo de vía.

Restricción de circulación : queda prohibido el paso por vías de acceso controlado, como los segundos pisos del Periférico o los tramos centrales de avenidas principales.

Multas más severas: por exceder velocidad o invadir zonas prohibidas, las sanciones alcanzan hasta 600 UMA ( $67,884 pesos).

Estas medidas aplican principalmente a pipas, camiones cisterna y unidades de carga pesada que movilizan sustancias inflamables, corrosivas o tóxicas.

Accidentes que motivaron el cambio

El endurecimiento de las normas responde a una serie de incidentes graves registrados en los últimos meses. El más trágico fue la explosión en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde una pipa cargada con gas ocasionó la muerte de 31 personas.

Ante este tipo de tragedias, las autoridades capitalinas decidieron actualizar el marco legal para reducir riesgos y garantizar un control más estricto sobre el transporte de materiales peligrosos.

Nuevas licencias para conductores especializados

La Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunciaron la creación de nuevas licencias obligatorias:

E-12 : para conductores de transporte especializado.

E-13: exclusiva para quienes movilizan sustancias tóxicas o peligrosas.

Estas licencias exigen capacitación técnica, manejo seguro, conocimientos en protocolos de emergencia y control de derrames, así como exámenes médicos y de aptitud.

Multas de hasta 68 mil pesos para transporte de sustancias peligrosas ı Foto: Cuartoscuro

Montos de las multas y sanciones

Las infracciones se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para 2025, cada UMA equivale a $113.14 pesos aproximadamente.

Según el tipo de falta, las multas serán:

100 a 300 UMA ( $11,314 – $33,942) por exceder el límite de velocidad.

200 a 600 UMA ( $22,628 – $67,884) por circular en vías prohibidas o sin autorización.

Posible remisión al corralón en caso de reincidencia o falta de documentación.

Operativos y zonas de control

La SSC informó que se reforzarán los operativos de verificación en puntos estratégicos como:

Calzada Ignacio Zaragoza

Circuito Interior

Periférico Oriente

Zona industrial de Vallejo

Tláhuac y Eje 10 Sur

Las unidades detectadas fuera de norma podrán ser detenidas y sancionadas en el lugar.

Aunque las sanciones más altas están dirigidas al transporte de carga peligrosa, el mensaje de las autoridades es claro: la seguridad vial es una prioridad.

Estas medidas buscan prevenir tragedias, proteger a la población y fomentar una cultura de movilidad responsable.

Si bien los conductores particulares no enfrentan multas de este nivel, se recomienda mantener el respeto a los límites de velocidad, la señalización y la revisión vehicular para contribuir a una ciudad más segura.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL