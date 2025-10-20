Con voto histórico, el SUTGCDMX elige a Hugo Alfredo Alonso Ortiz como su presidente

Con la participación histórica de 64 mil trabajadores de base, el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) eligió por mayoría a Hugo Alfredo Alonso Ortiz como su presidente en una asamblea extraordinaria electoral realizada en el Deportivo “Lázaro Cárdenas”.

Más de 67 mil empleados públicos acudieron al llamado sindical, cumpliendo con los principios de voto personal, libre, secreto y directo, conforme al artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

De los votos emitidos, 63 mil 870 respaldaron a la planilla azul encabezada por Alonso Ortiz, consolidando su triunfo y abriendo paso a una administración que, según afirmó en su primer discurso, ‘tendrá la vista puesta en el presente y el futuro de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad’.

En el acto inaugural estuvieron presentes la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, María Inés González Nicolás, así como diversos diputados del Congreso capitalino.

Alonso Ortiz reconoció el respaldo de las 15 secciones sindicales más numerosas, que impulsaron la convocatoria firmada por más de 81 mil trabajadores tras un periodo de acefalía. También agradeció la participación masiva que permitió validar legalmente los acuerdos de la asamblea.

Durante su mensaje, el nuevo líder sindical resaltó la necesidad de fortalecer los derechos laborales, revisar las condiciones generales de trabajo y mantener una relación respetuosa pero firme con las autoridades capitalinas. Asimismo, reconoció el compromiso de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por cumplir con los acuerdos en materia de plazas y dígitos sindicales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT