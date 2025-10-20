El Día de Muertos es una tradición mexicana muy importante, pues durante este día se celebra a la muerte de los familiares de los mexicanos y se les rinde honor con una ofrenda, e incluso algunos rituales religiosos.

Debido al gran significado de esta tradición, la manera en la que se celebra y que esto representa un momento de convivencia entre varias personas para celebrar sus tradiciones, en 2008 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Esta tradición sobrevivió la conquista española, pues desde la época prehispánica se rendía culto a la muerte y se le colocaba comida a las personas que enterraban envueltas en un petate ya que se tenía la creencia de que podían llegar a sentir hambre en su recorrido al Mictlán.

¿Cuándo es el desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX?

Actualmente se realiza varios desfiles por el Día de Muertos en varios estados, y puntualmente en Ciudad de México se realizará este y previamente se hará el Desfile de Catrinas.

El Desfile de Catrinas o Mega Procesión de Catrinas se realizará el domingo 26 de octubre y comenzará a las 18:00 horas, partiendo desde el Ángel de la Independencia para realizar un recorrido hacia el Zócalo de la capital.

Durante este desfile miles de personas se reúnen maquilladas y vestidas como una típica catrina o una catrina distinta, con la cara maquillada como una calavera, grandes vestidos voluminosos y tocados florales en la cabeza, y en caso de los catrines con un traje, la cara maquillada como calavera y sombrero a juego con el traje.

Maquillaje de catrinas y catrin ı Foto: Especial

Mientras que el Gran Desfile de Día de Muertos se hará el sábado 1 de noviembre desde las 14:00 horas, partiendo de la Puerta de los Leones del bosque de Chapultepec para realizar un recorrido hacia el Zócalo de la CDMX.

Durante este desfile podremos observar representaciones de catrinas en escalas impresionantes, música en vivo y distintas representaciones de la diversidad cultural mexicana, como lo son la prehispánica y el mariachi.

En este año se contará con la participación de artistas como El Haragán, quien estará interpretando canciones de Rockdrigo con el propósito de rendirle homenaje, además también estará Amanda González, mejor conocida como Amandititita, quien es hija del ícono del rock urbano, y también estará Pato y El Cocodrilo, quienes son integrantes del grupo La Maldita Vecindad.