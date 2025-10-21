Megasocavón ya lleva 39 días abierto y 19 de retraso

Los trabajos para reparar el megasocavón que se abrió el pasado 13 de septiembre en la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, iniciaron hace 39 días y aún no han concluido, a pesar de que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) prometió terminarlos en un plazo de 15 a 20 días.

Durante un recorrido, La Razón constató que, aunque ya se construyó un ademe de acero y vigas, para evitar que la oquedad crezca, y se instaló una línea de drenaje con tubos de fibra de vidrio reforzada, el hoyo aún permanece abierto y sin relleno definitivo.

De acuerdo con los plazos oficiales, los primeros 15 días se cumplieron el 27 de septiembre y los 20, el 2 de octubre. Sin embargo, los trabajos permanecieron prácticamente detenidos entre el 22 de septiembre y el 11 de octubre, de acuerdo con vecinos de Calle 4 y Avenida 5.

Cerrada 6 y Avenida 8 ı Foto: David Patricio y Google Earth

El Dato: El Gobierno de la alcaldía Iztapalapa proporcionó un apoyo equivalente a tres meses de cuatro mil pesos para las personas afectadas por el hoyo.

“Ya era demasiado y les metimos presión a todos los ingenieros de aquí. Empezamos a amenazar que íbamos a cerrar Periférico y sólo así se apuraron. Luego hicieron la junta el viernes pasado y dijeron que iban a traer los tubos del drenaje el sábado, y sí, pero tuvimos que insistir”, relató a este diario Ulises, comerciante y vecino de la zona.

El colono explicó que el pasado 18 de octubre, los trabajadores instalaron los tubos prometidos: aproximadamente tres piezas de ocho metros de largo, recubiertas con fibra de vidrio e impermeabilizante, que reforzarán el drenaje.

“Ahorita ya está entubado, eso era lo más importante, porque el agua se estaba llevando la tierra por debajo. Ahora sólo falta que rellenen el socavón con concreto o lo que le pongan”, agregó.

Otra de las quejas de los habitantes del sitio es que, pese a que las autoridades de Segiagua y de la alcaldía aseguran que las obras se han realizado las 24 horas del día desde el 13 de septiembre, eso no ha sido así y que “se nota en lo poco que han avanzado, ya vamos para el mes”.

Este diario buscó a la Segiagua para conocer los avances para la remediación del megasocavón y conocer el porcentaje de progreso de los trabajos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

8 Metros de profundidad tenía la oquedad que se formó en Calle 4 y Avenida 5

16 Viviendas cercanas al megasocavón sufrieron afectaciones, reportó Iztapalapa

En tanto, la alcaldía Iztapalapa atribuyó el retraso de la reparación a que algunas piezas necesarias deben fabricarse a medida, aunque este factor ya estaba contemplado dentro del plazo original anunciado por la dependencia capitalina.

Los vecinos también criticaron a la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz por sólo acudir en una ocasión al lugar y ya no regresar, a pesar de la problemática.

“Vino una sola vez, se tomó fotos y se fue; no ha vuelto ni se ha preocupado por nosotros. Aquí no pisa”, afirmaron vecinos, quienes omitieron sus nombres.

El pasado 25 de septiembre, La Razón informó que el director de Servicios Urbanos de Iztapalapa, Alfonso González May, aclaró que la oquedad, de 6.30 metros de ancho, 12 metros de largo y 8 metros de profundidad, afectó 16 viviendas, por lo que se evacuó a 27 familias.

En entrevista, el funcionario local explicó que cuatro viviendas presentan daños severos y otras 12 tienen afectaciones moderadas a graves.

Una nueva consulta con la alcaldía arrojó que las casas que González May marcó como afectadas ya “no están comprometidas” y que, con la construcción del ademe, están fuera de peligro; sin embargo, los vecinos aún no han regresado a sus hogares.

Una posible causa de estos socavones en Iztapalapa son los hundimientos diferenciales, un fenómeno que ocurre cuando el terreno cede de manera desigual, principalmente por la extracción excesiva de agua de los pozos, según explicó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el pasado 29 de septiembre.

“En Iztapalapa el hundimiento diferencial es el doble del promedio de la Ciudad de México”, dijo la mandataria local.

Estos movimientos del suelo generan grietas que dañan el sistema de drenaje y dificultan la evacuación de lluvias intensas. Casi un tercio del territorio de la alcaldía presenta fracturas que afectan la infraestructura hidráulica.

Como ejemplo, la morenista recordó las lluvias del 27 de septiembre, cuando estas grietas provocaron que colectores y tuberías no soportaran el flujo de agua, lo que derivó en inundaciones en varias zonas de la demarcación.

Brugada Molina subrayó que la infraestructura hidráulica debería revisarse y actualizarse cada cierto tiempo para adaptarse a los cambios del terreno.

MÁS HOYOS. A unas cuadras del megasocavón se abrió otro, de aproximadamente 1.5 metros de largo, un metro de ancho y poco más de un metro de profundidad, en la esquina de Cerrada 6 y Avenida 8.

Trabajadores indicaron que este socavón apareció hace un mes, tardaron en repararlo una semana y, una vez hecho, los empleados de Segiagua no rellenaron el hoyo por completo.

“Mire cómo nos dejaron ahí. Abierto para que cualquiera se caiga… ya les dijimos, que vengan, pero se hacen los sordos y nomás no. Ya que lo dejen como quieran”, dijo molesto Arturo Jiménez, quien labora en una bodega de chatarra frente al socavón.

Lo que preocupa a los transeúntes es que este socavón no cuenta con señalización clara que indique el peligro que representa, aumentando el riesgo de accidentes en la zona, especialmente durante las noches o con lluvias intensas.