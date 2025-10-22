Paseo de Reforma se ilumina con la exposición de arte y color ‘Solo la Luz’ | FOTOS

Ciudad de México ofrece un espectáculo de luz, color y cultura con la exposición "Solo la Luz

Del 17 al 29 de octubre de 2025, la Ciudad de México se transforma en un espectáculo de luz y color gracias a “Solo la Luz”, la exposición lumínica organizada por FILUX México.

El Paseo de la Reforma se convierte en un corredor artístico nocturno que combina creatividad, tecnología y cultura, ofreciendo una experiencia única tanto para habitantes de la capital como para visitantes.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, compartió en sus redes sociales la invitación a visitar “Solo la Luz”, resaltando cómo este evento contribuye a que la ciudad se viva de manera segura y culturalmente enriquecedora, promoviendo la participación de la comunidad en actividades artísticas y recreativas.

La #CapitalDeLaTransformacióm brilla con la exposición lumínica “Solo la luz” de @filuxmexico.



El Paseo de la Reforma se transforma en un recorrido de arte, creatividad y encuentro con una gran variedad de instalaciones lumínicas que llenan de color nuestras noches.



Cada obra… pic.twitter.com/M2bnkC25vj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 23, 2025

Un paseo nocturno lleno de arte

A lo largo de la emblemática avenida, los asistentes pueden admirar 14 instalaciones lumínicas que interactúan con el entorno y los espectadores. Cada obra cuenta una historia y refleja la diversidad cultural de la ciudad, haciendo del recorrido un espacio de arte y reflexión. Entre las piezas más destacadas se encuentran:

Museum of the Moon: Una representación monumental de la luna, iluminada y visible desde distintos ángulos.

Intrude: Una escultura gigante de un conejo que invita a la interacción y a la fotografía.

Luz y movimiento: Instalaciones que combinan proyecciones dinámicas y luces cambiantes, creando efectos visuales envolventes.

El festival no solo ilumina la ciudad, sino que también transforma la manera en que los ciudadanos experimentan el espacio público, combinando arte y vida urbana.

Ciudad de México ofrece un espectáculo de luz, color y cultura con la exposición "Solo la Luz ı Foto: X @ClaraBrugadaM

¿Cuáles son los horarios y accesos?

El recorrido de “Solo la Luz” es gratuito y está abierto todos los días de 19:00 a 23:00 horas. El trayecto inicia en el Ángel de la Independencia y se extiende hasta la entrada del Bosque de Chapultepec, permitiendo que los asistentes disfruten de las obras mientras recorren una de las avenidas más icónicas de la capital.

Una experiencia para todos

El festival está pensado para todo tipo de público y es ideal para:

Familias que buscan actividades culturales nocturnas.

Amigos que desean disfrutar de una experiencia distinta en la ciudad.

Turistas que quieren explorar CDMX desde una perspectiva artística.

Coincidiendo con las festividades del Día de Muertos, algunas instalaciones incorporan elementos culturales que enriquecen la experiencia y celebran la identidad de la capital.

Ciudad de México ofrece un espectáculo de luz, color y cultura con la exposición "Solo la Luz ı Foto: X @ClaraBrugadaM

FILUX México: Arte y cultura en la ciudad

Desde 2013, FILUX México se ha consolidado como un referente internacional de arte lumínico y turismo cultural, posicionando a la Ciudad de México como un epicentro de creatividad y expresión artística.

Con “Solo la Luz”, la capital demuestra que sus calles pueden convertirse en galerías nocturnas abiertas para todos.

