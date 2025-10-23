Metro CDMX HOY 23 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 23 de octubre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 4 y 6; de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, B y 12; y se siete minutos en la línea A.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/RKBb7bC2jQ — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 23, 2025

¿Qué pasa en la Línea A?

La Línea A que corre desde Pantitlán a La Paz presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de siete minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.

TE RECOMENDAMOS: Buscan solución Ponen en la mira circulación afuera del Liceo Japonés

Línea A - continua con lentitud en el servicio, las estaciones están aglomeradas y no hay personal de vigilancia o apoyo

Santa Martha, línea A, atascado, sin metro

Línea A a reventar y lenta ya tiene más de 40 min y no pueden regularizar el avance de trenes

¿Por qué no avanzan los trenes en la línea A? No ha pasado ninguno desde hace 15 minutos

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 23, 2025

¿Qué pasa en la Línea 7?

La Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los seis minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.

Línea 7 estación Mixcoac más de 5 minutos, algún inconveniente nuevamente

¿Por qué porque siempre en línea 7 tienen que estar haciendo base en cada estación que avanza?

Línea 7 pésimo avance otra vez

Buen día, se canaliza la información con el área correspondiente para verificar la situación. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 23, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT