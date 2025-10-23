Metro CDMX HOY 23 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 23 de octubre.
Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 4 y 6; de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, B y 12; y se siete minutos en la línea A.
¿Qué pasa en la Línea A?
La Línea A que corre desde Pantitlán a La Paz presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de siete minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.
- Línea A - continua con lentitud en el servicio, las estaciones están aglomeradas y no hay personal de vigilancia o apoyo
- Santa Martha, línea A, atascado, sin metro
- Línea A a reventar y lenta ya tiene más de 40 min y no pueden regularizar el avance de trenes
- ¿Por qué no avanzan los trenes en la línea A? No ha pasado ninguno desde hace 15 minutos
¿Qué pasa en la Línea 7?
La Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los seis minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.
- Línea 7 estación Mixcoac más de 5 minutos, algún inconveniente nuevamente
- ¿Por qué porque siempre en línea 7 tienen que estar haciendo base en cada estación que avanza?
- Línea 7 pésimo avance otra vez
LMCT