“Renata fue víctima de un crimen, no es un escándalo”

“Renata fue víctima de un crimen, no es un escándalo”, dijo Alessandra Benassini sobre su amiga Renata Palmer, quien fue asesinada el pasado 5 de octubre dentro de su departamento en el Fraccionamiento Loma Antigua de Atizapán de Zaragoza, Rodolfo “N”, un tiktokero, es el presunto feminicida.

La familia y amigos de Renata Palmer pelean para que el influencer Rodolfo “N”, conocido como El Wero Bisnero, sea procesado por feminicidio y pague por ello 70 años en prisión y de 700 a cinco mil días de multa, como lo marca el artículo 281 del Código Penal del Estado de México.

El Dato: La familia de Renata Palmer creó el hash-tag #JusticiaParaRenataPalmer y distintas cuentas en redes sociales para dar a conocer el caso y exigir justicia a las autoridades.

Este plazo puede hacerse vitalicio si se cuenta con que la hija pequeña de Renata, también empresaria y madre autónoma, presenció el feminicidio, ya que, según la familia de la mujer, la niña dormía junto a ella en la misma cama donde la mataron.

Alessandra Benassini y Renata Palmer se conocieron siendo adolescentes, el paso del tiempo y las situaciones de la vida las separaron, pero la maternidad las reencontró y se hicieron más cercanas cuando ambas se separaron de sus parejas.

“Ren y yo nos conocimos en la secundaria y nos veíamos en las fiestas de amigos en común, nos llevábamos bien. La vida nos distanció y reconectamos cuando las dos nos hicimos mamás y poco después las dos nos separamos, se necesita una tribu para maternar”, dijo a La Razón.

70 Años es la pena por el delito de feminicidio en el Estado de México

La comunidad en la colonia Bosque Esmeralda es cerrada y todos se conocen, dijo la joven, quien afirmó no sólo haber sido amiga de Renata, sino que conocía a Rodolfo “N” y a la esposa de éste, Ana Paulina “N”.

“Lo que más extraño y atesoro de Ren no es un momento, es más bien el que ella era una amiga de las que puedes pasar meses sin hablar y retomar la amistad como si el tiempo no hubiera pasado. Era una amiga con la que sabes que puedes contar para lo necesario y que va a estar para ti, dándote ánimos y confianza”, dijo con nostalgia Alessandra Benassini.

En cuanto la Policía Municipal detuvo a El Wero Bisnero, el 5 de octubre, en el fraccionamiento privado Loma Antigua, y encontraron el cuerpo de Renata Palmer, en las redes sociales ha surgido la teoría de que ambos eran amantes y que el feminicidio sucedió como un crimen pasional, pero no es así.

Sobre esto, tanto Alessandra Benassini, como la familia de Renata Palmer, aclararon que la víctima y el victimario “eran más conocidos que amigos” y que sus hijos compartían círculos de amistad por vivir en el mismo fraccionamiento, así como convivencias escolares.

207 feminicidios registrados en la entidad desde 2015 fueron con arma blanca

“Con Rodolfo y Ana era una relación de conocidos, porque ellos y yo nos veíamos en las fiestas de los niños o en convivencias de la escuela y nos saludábamos con gusto, pero nada más”, aseguró la amiga de Renata Palmer sobre los discursos que buscan revictimizar a su amiga.

El feminicidio de Renata Palmer sucedió en el Estado de México donde según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2015 a septiembre de 2025 se han registrado mil cuatro feminicidios.

Durante los últimos 10 años en el Estado de México del total de feminicidios registrados, 207 se hicieron en la misma modalidad del caso de Renata Palmer, con un arma blanca que puede ser un cuchillo, puñal o navaja.

Con armas de fuego fueron 141 feminicidios, 648 con otro tipo de elementos y ocho casos en los que por la naturaleza del hallazgo no se pudo determinar la modalidad del delito.

La amiga de Renata Palmer añadió que ella y la familia de la mujer consideran que los medios de comunicación que saltaron a hacer las afirmaciones de que ambos eran amantes “ensucian el nombre de Ren y la revictimizan”.

Para Alessandra Benassini y otras amigas que conocían tanto a Renata Palmer como a Rodolfo “N” y su esposa Ana Paulina “N”, fue “un shock saber la noticia”, ya que todas veían a El Wero Bisnero como un hombre tranquilo, enamorado de su esposa y muy atento con sus hijos menores de 10 años.

Ver a Rodolfo “N” en las noticias intentando escapar, chocando su auto, siendo apresado, con las manos llenas de sangre y vistiendo sólo sus boxers fue confuso para Alessandra Benassini y los cercanos a Renata Palmer.

Poco después del arresto, policías revisaron el de Renata Palmer donde la encontraron, presuntamente, sobre su cama y el piso de la habitación lleno de sangre y huellas de pies pequeños y grandes en los pasillos.

La sangre no se limitó al departamento de la mujer, Rodolfo también dejó sangre en su camioneta blanca con la que intentó escapar luego del crimen y en la manija de la puerta del conductor dejó sus huellas.

En el departamento de Rodolfo “N”, los policías encontraron ropa con sangre que se cree usó en el feminicidio y la quiso quemar para deshacerse de la evidencia. Aún no es claro si su esposa, Ana lo ayudó.

El proceso legal. Durante la audiencia de Rodolfo “N”, celebrada el 9 de octubre, un juez de control determinó que la detención fue legal, le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y desde ese momento está preso en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz.

Será en el penal donde pase el resto de su proceso legal y esperará a las próximas audiencias en la que el juez determinará si encuentra culpable o no a Rodolfo “N” y cuánto tiempo tendrá de condena.

La familia de Renata Palmer exige justicia y transparencia en el proceso y a través de redes sociales pide que el caso sea investigado con perspectiva de género y que no se otorguen privilegios al agresor.

“No queremos la sentencia mínima, queremos una sentencia justa, porque Renata no puede defenderse, pero nosotros sí podemos hacerlo por ella”, expresó en una publicación.