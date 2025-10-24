VIDEO del momento exacto del incendio en el restaurante La Soldadera, ubicado en CDMX

El restaurante La Soldadera, dedicado a cocinar comida tradicional mexicana, se incendió la noche de este viernes 24 de octubre del 2025. Un video que circula en redes sociales mostró el momento exacto del siniestro registrado en la Ciudad de México.

En el material se pudo observar cómo el fuego sale de las instalaciones del comercio para afectar una palmera y la parte superior del edificio en el que se encuentra.

El video también se vio como corren las personas que se encontraban en el lugar, ubicado en Ramos Arispe y Av. De la República, Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

:#Ar2ÚltimaHora🦎🚨:

Momento exacto de la explosión que provocó el incendio en el restaurante “La Soldadera” en las inmediaciones del Monumento a la Revolución de la #CDMX, el incendio ya fue extinguido.



📹@webcamsdemexico pic.twitter.com/7khQnQyAq8 — 𝘼𝙧𝟮_𝙈𝙭🦎🇲🇽 (@ar2_mx) October 25, 2025

Además, visitantes de que paseaban por el Monumento a la Revolución pudieron captar los momentos posteriores al inicio de la deflagración, que hasta el momento no ha dejado personas heridas.

Autoridades de la Ciudad de México reportaron más de 200 personas desalojadas por el incendio en el restaurante La Soldadera, mismo que fue afectado en su primer nivel poco antes de las 21:00 horas.

“Como medida de seguridad, se evacuó a 50 personas del establecimiento (clientes y trabajadores), y 150 personas del penthouse del inmueble”, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina en la red social X.

También, informaron que el incendio ocurrió por una falla en la instalación de gas de un tanque de gas de un calentador de ambiente.

“En la planta baja de un edificio donde se ubica un restaurante, se registró una fuga encendida en un calentador ambiental de combustión a gas LP, y posterior incendio”, explicó

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR