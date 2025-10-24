Se registra incendio en La Soldadera, restaurante ubicado cerca del Monumento a la Revolución

Se registra incendio en restaurante ubicado cerca del Monumento a la Revolución.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que un incendio en un restaurante, ubicado en Ramos Arispe y Av. De la República, Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, cerca del Monumento a la Revolución.

Los bomberos de la Ciudad de México acudieron a combatir las llamas, generadas por la falla en un calentador de ambiente a gas, que falló y provocó un flamazo.

“En la planta baja de un edificio donde se ubica un restaurante, se registró una fuga encendida en un calentador ambiental de combustión a gas LP, y posterior incendio”, explicó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México sobre el incendio registrado en un restaurante cercano al Monumento a la Revolución.

El incendio se produjo en la plata baja del inmueble, por lo que la gente tuvo que salir a buscar resguardo.

Desalojan a 200 personas por incendio en restaurante cerca del Monumento a la Revolución

Las autoridades pidieron evitar la zona. Además, se informó que al menos 200 personas fueron desalojadas.

“Como medida de seguridad, se evacuó a 50 personas del establecimiento (clientes y trabajadores), y 150 personas del penthouse del inmueble”, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina.

🚨 Incendio en negocio en inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera. pic.twitter.com/8K4lxCFaIB — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 25, 2025

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas por este incendio que sorprendió a los capitalinos y turistas que paseaban por el lugar.

De acuerdo con las primeras versiones, el restaurante fue identificado como La Soldadera, dedicado a la comida tradicional mexicana.

Entre los muebles que se quemaron se encuentran:

2 mesas

1 lona

Sillas

Se incendia el restaurante La Soldadera en el Monumento a la Revolución. ı Foto: tomada de X: @SGIRPC_CDMX.

Adelanta revisión a comercios aledaños

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, adelantó que este incendio cerca del Monumento a la Revolución obligará a una revisión de las medidas de Protección Civil e instalaciones de los comercios aledaños al restaurante que resultó afectado este 24 de octubre del 2025.

