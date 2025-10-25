Brugada entrega 160 viviendas subsidiadas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ayer, durante la entrega de departamentos en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Al entregar 160 departamentos en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde las familias beneficiarias accedieron a vivienda digna con un costo menor a la tercera parte del precio de mercado en la zona, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó que “pareciera que entre más se mejora la ciudad, entre más invertimos para mejorarla, por otro lado van aumentando los precios de la vivienda”.

Los departamentos tienen entre 54 y 64 metros cuadrados y su costo no rebasa los 800 mil pesos, una cifra significativamente menor a los 2.4 millones de pesos que puede costar un departamento de menos de 50 metros cuadrados en la misma zona.

El proyecto representa más de tres mil 500 metros cuadrados de construcción con recursos subsidiados por el Gobierno capitalino que las familias pagarán mensualmente.

TE RECOMENDAMOS: Una mujer herida Mueren tres personas tras enfrentamiento en Tepito

El Tip: La mandataria local anunció un programa de vivienda asequible en renta, dirigido principalmente a los jóvenes que no tienen recursos para comprar una.

Brugada destacó que en la Ciudad de México se ha generado un modelo único de producción social de vivienda basado en la coordinación entre organizaciones sociales y el gobierno.

“Es la suma de organización social democrática y honesta con gobierno democrático y honesto para dar como resultado una vivienda digna”, señaló la mandataria.

Explicó que la capital enfrenta problemas graves en materia habitacional: 53 por ciento de los jóvenes entre 20 y 35 años sigue viviendo en la casa familiar aunque ya tengan pareja e hijos, “porque no pueden acceder rápidamente a una vivienda digna, mientras que la población con menos recursos gasta más del 50 por ciento de su ingreso en pagar renta”.

La funcionaria explicó que, según el índice de la Sociedad Hipotecaria Federal, en los últimos 10 años se han duplicado los precios de la vivienda en la ciudad.

En ese sentido, refirió que para hacer frente a esa crisis, el Gobierno de la Ciudad de México duplicó el presupuesto destinado a vivienda, que ahora asciende a 9 mil millones de pesos.