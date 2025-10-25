Mega Procesión de Catrinas 2025: calles cerradas y rutas alternas en CDMX

Mega Procesión de Catrinas se lleva a cabo en la Ciudad de México desde el 2014.

¡Se acerca el Día de Muertos! Con motivo de esta tradicional celebración, en la que cada año las y los mexicanos honran a sus difuntos con coloridas ofrendas y altares, la Ciudad de México tiene preparadas diversas actividades alusivas a la fecha.

Aunque el arranque de los festejos estuvo marcado por el Desfile de Alebrijes Monumentales y la Marcha Zombie, el 18 de octubre, la capital se prepara para la Mega Procesión de Catrinas, que este año celebra su decimosegundo aniversario de llenar las calles de la capital con música, color y tradición.

El desfile se realizará este domingo 26 de octubre en punto de las 18:00 horas, y reunirá a miles de personas caracterizadas de catrinas y catrines.

El punto de partida será el Ángel de la Independencia, desde donde los contingentes avanzarán por Paseo de la Reforma, continuarán por Avenida Juárez, cruzarán el Eje Central Lázaro Cárdenas y se incorporarán a la Avenida 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

Para evitar complicaciones en el tránsito vehicular, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió algunas recomendaciones y pidió considerar rutas alternas durante el desarrollo de la procesión, entre ellas:

Avenida Chapultepec

Avenida José María Izazaga

Avenida Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Circuito Interior

#PrecauciónVial | 💀 Este domingo 26 de octubre, a partir de las 18:00 h, se realizará la Mega Procesión de Catrinas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. 🌙



📍 Anticipa tus traslados ante cierres viales y reducción de carriles por las celebraciones del… pic.twitter.com/ZWeIXHM303 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 24, 2025

¿Metrobús cerrará estaciones por la Mega Procesión de Catrinas 2025?

Con motivo de la Mega Procesión de Catrinas, como sucede cada año, el Metrobús modificará sus rutas y cerrará algunas estaciones de las líneas 1, 3, 4 y 7.

De acuerdo con el segundo medio de transporte más utilizado en la Ciudad de México, este 26 de octubre suspenderá servicio de 17:00 a 22:00 horas en las estaciones:

Línea 1

Hamburgo

Reforma

Buenavista II

Línea 3

Mina

Hidalgo

Juárez

Balderas

Línea 4 - Ruta Norte

Buenavista IV

Alcaldía Cuauhtémoc

México Tenochtitlán

Museo San Carlos

Hidalgo

Bellas Artes

Línea 4 - Ruta Sur

Buenavista IV

Alcaldía Cuauhtémoc

México Tenochtitlán

Plaza de la República

Amajac

Línea 7

En la Línea 7, que va de Indios Verdes a Campo Marte, cerrarán desde las 15:00 hasta las 22:00 horas la estaciones:

Hidalgo

El Caballito

Amajac

París

Reforma

Hamburgo

El Ahuehuete

El Ángel

La Diana

Chapultepec

Gandhi

Antropología

Auditorio

Campo Marte

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr