Antesala al Día de Muertos

Mega Procesión de Catrinas 2025: calles cerradas y rutas alternas en CDMX

Conoce las alternativas viales con motivo de la procesión, que se realiza este domingo 26 de octubre en las principales vialidades de la Ciudad de México

Mega Procesión de Catrinas se lleva a cabo en la Ciudad de México desde el 2014.
Mega Procesión de Catrinas se lleva a cabo en la Ciudad de México desde el 2014. Foto: Cuartoscuro
Por:
César Huerta

¡Se acerca el Día de Muertos! Con motivo de esta tradicional celebración, en la que cada año las y los mexicanos honran a sus difuntos con coloridas ofrendas y altares, la Ciudad de México tiene preparadas diversas actividades alusivas a la fecha.

Aunque el arranque de los festejos estuvo marcado por el Desfile de Alebrijes Monumentales y la Marcha Zombie, el 18 de octubre, la capital se prepara para la Mega Procesión de Catrinas, que este año celebra su decimosegundo aniversario de llenar las calles de la capital con música, color y tradición.

El desfile se realizará este domingo 26 de octubre en punto de las 18:00 horas, y reunirá a miles de personas caracterizadas de catrinas y catrines.

TE RECOMENDAMOS:
Conoce el horario y las estaciones del Metrobús con motivo de la Mega Procesión de Catrinas en CDMX.
¡Planea tus traslados!

Metrobús: horario y estaciones cerradas este 26 de octubre por Mega Procesión de Catrinas 2025 en CDMX

El punto de partida será el Ángel de la Independencia, desde donde los contingentes avanzarán por Paseo de la Reforma, continuarán por Avenida Juárez, cruzarán el Eje Central Lázaro Cárdenas y se incorporarán a la Avenida 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

Para evitar complicaciones en el tránsito vehicular, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió algunas recomendaciones y pidió considerar rutas alternas durante el desarrollo de la procesión, entre ellas:

  • Avenida Chapultepec
  • Avenida José María Izazaga
  • Avenida Fray Servando Teresa de Mier
  • Eje 1 Norte
  • Eje 1 Oriente
  • Circuito Interior

¿Metrobús cerrará estaciones por la Mega Procesión de Catrinas 2025?

Con motivo de la Mega Procesión de Catrinas, como sucede cada año, el Metrobús modificará sus rutas y cerrará algunas estaciones de las líneas 1, 3, 4 y 7.

De acuerdo con el segundo medio de transporte más utilizado en la Ciudad de México, este 26 de octubre suspenderá servicio de 17:00 a 22:00 horas en las estaciones:

Línea 1

  • Hamburgo
  • Reforma
  • Buenavista II

Línea 3

  • Mina
  • Hidalgo
  • Juárez
  • Balderas

Línea 4 - Ruta Norte

  • Buenavista IV
  • Alcaldía Cuauhtémoc
  • México Tenochtitlán
  • Museo San Carlos
  • Hidalgo
  • Bellas Artes

Línea 4 - Ruta Sur

  • Buenavista IV
  • Alcaldía Cuauhtémoc
  • México Tenochtitlán
  • Plaza de la República
  • Amajac

Línea 7

En la Línea 7, que va de Indios Verdes a Campo Marte, cerrarán desde las 15:00 hasta las 22:00 horas la estaciones:

  • Hidalgo
  • El Caballito
  • Amajac
  • París
  • Reforma
  • Hamburgo
  • El Ahuehuete
  • El Ángel
  • La Diana
  • Chapultepec
  • Gandhi
  • Antropología
  • Auditorio
  • Campo Marte

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Consulta las alternativas viales en CDMX por el GP de México de la Fórmula 1.
Afectaciones viales por la F1

Gran Premio de México de F1: calles cerradas y alternativas viales en CDMX