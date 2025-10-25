Mega Procesión de Catrinas 2025: calles cerradas y rutas alternas en CDMX

¡Se acerca el Día de Muertos! Con motivo de esta tradicional celebración, en la que cada año las y los mexicanos honran a sus difuntos con coloridas ofrendas y altares, la Ciudad de México tiene preparadas diversas actividades alusivas a la fecha.
Aunque el arranque de los festejos estuvo marcado por el Desfile de Alebrijes Monumentales y la Marcha Zombie, el 18 de octubre, la capital se prepara para la Mega Procesión de Catrinas, que este año celebra su decimosegundo aniversario de llenar las calles de la capital con música, color y tradición.
El desfile se realizará este domingo 26 de octubre en punto de las 18:00 horas, y reunirá a miles de personas caracterizadas de catrinas y catrines.
Metrobús: horario y estaciones cerradas este 26 de octubre por Mega Procesión de Catrinas 2025 en CDMX
El punto de partida será el Ángel de la Independencia, desde donde los contingentes avanzarán por Paseo de la Reforma, continuarán por Avenida Juárez, cruzarán el Eje Central Lázaro Cárdenas y se incorporarán a la Avenida 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.
Para evitar complicaciones en el tránsito vehicular, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió algunas recomendaciones y pidió considerar rutas alternas durante el desarrollo de la procesión, entre ellas:
- Avenida Chapultepec
- Avenida José María Izazaga
- Avenida Fray Servando Teresa de Mier
- Eje 1 Norte
- Eje 1 Oriente
- Circuito Interior
¿Metrobús cerrará estaciones por la Mega Procesión de Catrinas 2025?
Con motivo de la Mega Procesión de Catrinas, como sucede cada año, el Metrobús modificará sus rutas y cerrará algunas estaciones de las líneas 1, 3, 4 y 7.
De acuerdo con el segundo medio de transporte más utilizado en la Ciudad de México, este 26 de octubre suspenderá servicio de 17:00 a 22:00 horas en las estaciones:
Línea 1
- Hamburgo
- Reforma
- Buenavista II
Línea 3
- Mina
- Hidalgo
- Juárez
- Balderas
Línea 4 - Ruta Norte
- Buenavista IV
- Alcaldía Cuauhtémoc
- México Tenochtitlán
- Museo San Carlos
- Hidalgo
- Bellas Artes
Línea 4 - Ruta Sur
- Buenavista IV
- Alcaldía Cuauhtémoc
- México Tenochtitlán
- Plaza de la República
- Amajac
Línea 7
En la Línea 7, que va de Indios Verdes a Campo Marte, cerrarán desde las 15:00 hasta las 22:00 horas la estaciones:
- Hidalgo
- El Caballito
- Amajac
- París
- Reforma
- Hamburgo
- El Ahuehuete
- El Ángel
- La Diana
- Chapultepec
- Gandhi
- Antropología
- Auditorio
- Campo Marte
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr