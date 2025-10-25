Metro CDMX: Línea 1 cerrará temprano este fin de semana; a qué hora salen los últimos trenes

Línea 1 del Metro CDMX cerrará más temprano este fin de semana.

El Metro de la Ciudad de México anunció que este fin de semana la Línea 1 cerrará temprano como parte de las pruebas con trenes para afinar la reapertura del tramo Chapultepec - Observatorio.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), este sábado 25 y domingo 26 de octubre el servicio en la llamada “línea rosa” concluirá dos horas antes de lo habitual, es decir, a las 22:00 horas.

No obstante, el medio de transporte advirtió que las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de Pantitlán y Chapultepec, por lo que solicitó a usuarios prever sus traslados.

Para el traslado de usuarios afectados, a partir de las 22:00 horas unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerán servicio de apoyo en el tramo Pantitlán - Chapultepec hasta las 24:00 horas.

#TarjetaInformativa Conoce el horario de servicio que tendrá #LaNuevaLínea1, durante los próximos 2 fines de semana. pic.twitter.com/qnC8Fd7UXg — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2025

