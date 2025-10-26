Con saldo blanco y más de 400 mil asistentes concluye el GP de México de la F1

Aficionados de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México.

El Gran Premio de México 2025 concluyó con saldo blanco y una asistencia de más de 400 mil personas durante los tres días de competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, así lo informó la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob).

Anunciaron esto a pesar de que en redes sociales diferentes usuarios publicaron videos de asistentes al Gran Premio de México en riñas y golpeándose, presuntamente bajo efectos del alcohol.

“Sin novedades mayores transcurrió el Gran Premio de Fórmula 1. Gracias al trabajo coordinado de diversas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, con las alcaldías, una vez más se demostró que la capital tiene la capacidad para recibir todo tipo de eventos y nos seguimos preparando de cara al Mundial”, destacó el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero.

Fuera del Autódromo Hermanos Rodríguez, la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno mantuvo presencia permanente en el Centro de Mando instalado en la Puerta 6, junto con representantes de diversas dependencias del Gobierno capitalino.

Por su parte, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública realizó recorridos continuos en los alrededores del recinto con el objetivo de inhibir el comercio informal, prevenir la reventa de boletos y evitar la venta de mercancía no autorizada.

Asimismo, personal de la Dirección General de Gobierno efectuó rondines constantes y atendió requerimientos operativos y logísticos durante los tres días del evento.

Las alcaldesas de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, y de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, también colaboraron en las labores de organización, supervisión y coordinación en las inmediaciones del Autódromo.

Para este operativo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó 3 mil 900 policías, apoyados con 427 vehículos oficiales, 120 motopatrullas, nueve grúas, dos drones, cuatro ambulancias y dos helicópteros Cóndor.

Además, al interior del recinto se desplegaron mil 800 elementos de la Policía Bancaria e Industrial por día, acompañados por la Unidad Canina.

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) reportó solo atenciones médicas menores, sin incidentes de gravedad.

