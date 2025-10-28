Metro CDMX HOY 28 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 28 de octubre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 4 y 6; de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 9, A, B y 12; y se siete minutos en la línea 8.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/5e5XAOihUW — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 28, 2025

¿Qué pasa en la Línea B?

La Línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de siete minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.

Por su parte, el metro informó que se realizó el retiro de un tren para revisión y trabajar en normalizar el servicio en la línea.

Línea B ya llevamos 10 minutos en azteca y no sale

Línea b en dirección a ciudad Azteca no pasa en hace más de 12 minutos

Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea B, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 28, 2025

¿Qué pasa en la Línea A?

La Línea A que corre desde Pantitlán a La Paz presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los seis minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.

Línea A no pasa ningún metro, tardan mucho en pasar y ya se llenó la estación

No hay servicio, línea A repito, no hay servicio

¿Qué pasa en línea A? Hace base en cada estación

Horrible la línea A, se tarda demasiado en cada estación.

