Metro CDMX HOY 28 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 28 de octubre.
Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 4 y 6; de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 9, A, B y 12; y se siete minutos en la línea 8.
¿Qué pasa en la Línea B?
La Línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de siete minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.
- Por su parte, el metro informó que se realizó el retiro de un tren para revisión y trabajar en normalizar el servicio en la línea.
- Línea B ya llevamos 10 minutos en azteca y no sale
- Línea b en dirección a ciudad Azteca no pasa en hace más de 12 minutos
¿Qué pasa en la Línea A?
La Línea A que corre desde Pantitlán a La Paz presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los seis minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.
- Línea A no pasa ningún metro, tardan mucho en pasar y ya se llenó la estación
- No hay servicio, línea A repito, no hay servicio
- ¿Qué pasa en línea A? Hace base en cada estación
- Horrible la línea A, se tarda demasiado en cada estación.
