Pese a que se esperaba un mega bloqueo vial en la Ciudad de México desde las primeras horas de este miércoles, la FAT decidió posponer las movilizaciones y el paro de labores.

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) decidió posponer los bloqueos que iban a realizar en distintas vialidades que son accesos principales a la CDMX que tenían programadas para este miércoles 29 de octubre.

Mediante un comunicado, la FAT informó que tomaron la decisión de posponer la movilización debido a que quieren mantener un diálogo abierto con las autoridades correspondientes para poder obtener una solución a sus peticiones.

TE RECOMENDAMOS: Exigen indemnización Jueces y magistrados bloquean unas horas avenida Revolución

Comunicado de la FAT ı Foto: Especial

¿Cuándo es la nueva fecha para el mega bloqueo vial de la FAT en CDMX?

En un boletín, emitido el 27 de octubre, la FAT anunció que el 29 de octubre realizarían bloqueos y marchas, debido a que han pedido un aumento de tarifa para el transporte de la Ciudad de México.

Conforme lo establecido en el boletín, los transportistas buscan una homologación de la tarifa de costo del transporte de la CDMX con la del Estado de México, pues este no ha ocurrido pese a los diálogos que han sostenido con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Asimismo, en este boletín se expresa una disculpa por parte de la FAT hacia los ciudadanos de a pie ante las posibles afectaciones que tendría esta movilización, pero puntualizan que “dichos bloqueos surgen al no tener una respuesta ante sus demandas”

Luego de ser anunciado el mega bloqueo de la CDMX, este fue pospuesto, pues el 31 de octubre a las 16:00 horas la FAT tendrá un diálogo con el gobierno de la CDMX y con la Secretaría de Movilidad para poder llegar a un acuerdo.

Aumento de costo diésel afecta a transportistas ı Foto: Especial

¿Por qué la FAT busca aumento en la tarifa del transporte?

Actualmente el costo de la tarifa es de entre 6 y 8 pesos en la Ciudad de México, por lo que la FAT considera que esto resulta insuficiente para cubrir los costos de operación.

Asimismo, este costo causa inconformidad ante los trabajadores, pues el sector transportista asegura que tienen una situación económica y laboral precaria, misma que podría repercutir incluso en el desempleo de operadores de transporte, por lo que piden que se aumente el costo de tarifa.

Recientemente el costo del pasaje en el Estado de México aumentó a 14 pesos, lo que representa aproximadamente el doble del actual costo de tarifa de la capital, asimismo, recientemente se ha registrado un aumento en el costo de diésel.