Fiscalía de CDMX responde a Simón Levy; ‘se encuentra sujeto a medidas cautelares’ en Portugal, afirma

La Fiscalía de la Ciudad de México afirmó que Simón Levy, exsubsecretario de Planeación Turística, se encuentra sujeto a medidas cautelares mientras continúa el procedimiento de extradición en Portugal.

Además, reiteró que fue capturado en ese país con fines de extradición, por lo que mantiene coordinación con autoridades internacionales para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales.

Más temprano, el exsubsecretario de Planeación Turística aseguró que es falso que se encuentre detenido; sin embargo, acusó que sufrió un atentado.

La Fiscalía de la CDMX agregó que Simón Levy enfrenta en México dos órdenes de aprehensión vigentes, derivadas de su incumplimiento reiterado a audiencias judiciales en procesos penales distintos

La #FiscalíaCDMX informa sobre la situación legal de Simón “N", quien fue detenido en Portugal con fines de extradición y actualmente se encuentra sujeto a medidas cautelares mientras continúa el procedimiento de extradición en ese país.



