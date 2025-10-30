Anuncian captura de Levy; él sale a negarlo

Autoridades capitalinas y federales informaron que el exsubsecretario de Planeación Turística de México entre 2018 y 2019, Simón Levy, fue detenido en Portugal y si bien autoridades de ese país ordenaron su libertad, éste se encuentra bajo medidas cautelares mientras se resuelve su extradición a nuestro país debido a dos órdenes de captura en su contra.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detalló que, la Oficina Central Nacional de Interpol México y su homóloga en Portugal, confirmaron la aprehensión del también empresario el pasado martes en la ciudad de Lisboa.

El Dato: La Presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la detención en Lisboa, Portugal, del exfuncionario en la administración capitalina de Miguel Ángel Mancera.

“Se informó que este miércoles 29 de octubre compareció ante la autoridad judicial competente, donde fue informado de sus derechos y optó por enfrentar el proceso formal de extradición, conforme a la legislación de ese país, sujeto a medidas cautelares de permanencia y control de identidad (Termo de Identidade e Residência), mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas”, agregó.

El Gabinete de Seguridad de México confirmó que el Tribunal de Apelaciones de Lisboa ordenó su libertad y le impuso medidas cautelares.

De acuerdo con la autoridad capitalina, Simón Levy cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes, derivadas de procesos penales distintos y originadas por su inasistencia a siete audiencias judiciales.

7 fueron las audiencias judiciales a las que no se presentó Simón Levy

En el primer proceso penal, iniciado en diciembre de 2021, Simón Levy es investigado por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores de obra, por irregularidades en la construcción de un inmueble que violaba la normatividad.

La autoridad judicial emitió una orden de aprehensión luego de que el sospechoso no acudiera a dos audiencias programadas en agosto de 2022 y agosto de 2025; el amparo que había obtenido en 2022 perdió validez al reincidir en las ausencias.

El segundo caso, iniciado en noviembre de 2021, está relacionado con un hecho por presuntas amenazas y daño en propiedad ajena doloso.

En este proceso, el simpatizante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acumuló cinco inasistencias a audiencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, motivo por el cual se libró una segunda orden de aprehensión el 4 de agosto de 2022, que sigue vigente.

En entrevistas con diversos medios informativos, Simón Levy afirmó que el martes recibió amenazas, presuntamente por hablar en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de uno de sus hijos, y el mismo día sufrió un supuesto atentado contra su vida.

“Estoy un poquito medio débil, todavía un poco nervioso por esto que sucedió, pero bueno, fueron dos personas, la verdad, es que a punto de un disparo en la nuca. Por fortuna la persona que me cuida me empujó, me metió al automóvil, y, por fortuna, aquí estoy”, dijo a Sin Embargo.

El empresario, quien reiteró que no está detenido y, dijo, se encuentra en Washington, Estados Unidos, rechazó decir a dicho medio sobre la instancia en la que presentó la denuncia por el supuesto ataque que recibió; es decir, si lo hizo en Estados Unidos o en México.

“No puedo comentar nada por seguridad”, aclaró Simón Levy.