Hoy No Circula viernes 31 de octubre 2025: qué autos y placas descansan en CDMX y Edomex

Multas por no respetar el Hoy No Circula son de casi 4,000 pesos; restricciones aplican de lunes a sábado en un horario de 05:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México y el Estado de México

Cierra el mes con información sobre las restricciones del Hoy No Circula.
Foto: Cuartoscuro / La Razón
Por:
César Huerta

Por el programa Hoy No Circula, este viernes 31 de octubre de 2025 deberán descansar en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) los vehículos con:

  • Engomado azul, terminación de placas 9 y 0 con holograma 1 y 2
  • Placas foráneas, es decir, que no sean de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala
Así aplica el Hoy No Circula este viernes en la Ciudad de México.
  • Toma nota: para reducir y controlar la emisión de contaminantes, y para prevenir contingencias ambientales, las restricciones aplican de lunes a sábado, desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, dependiendo del holograma, color de engomado y terminación de placa.

¿Qué autos sí circulan este 31 de octubre?

  • Vehículos con holograma 0 —cero— y 00 —doble cero—
  • Autos eléctricos e híbridos
  • Motocicletas
  • Taxis
  • Transporte público
  • Transporte de carga
  • Vehículos conducidos por trabajadores o personal del sector salud

Las excepciones son válidas siempre y cuando los vehículos cuenten con el tarjetón autorizado; sin embargo, en caso Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente para descansar a más vehículos.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula también aplica en 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde los vehículos con hologramas 0 y 00 están exentos de las restricciones:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Es importante que los conductores se mantengan informados sobre los días y vehículos que deben permanecer fuera de circulación, ya que el incumplimiento del Hoy No Circula puede derivar en multas.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, las multas por no respetar los lineamientos del programa ascienden a las 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el pasado 1 de febrero, el valor de la UMA es de 113.14 pesos, lo que se traduce en multas de hasta 2 mil 262 pesos el Estado de México; además, los vehículos podrán ser retenidos.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece que las multas para quienes no respeten las disposiciones del Hoy No Circula van desde los 2 mil 262 pesos hasta los 3 mil 394 pesos.

