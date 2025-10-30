Metro CDMX HOY 30 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 30 de octubre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en la línea 4; de seis minutos en las líneas 1, 2, 5, 6, 9 y A; y de siete minutos en las líneas 3, 7, B y 12.

— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 30, 2025

¿Qué pasa en la Línea B?

La Línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de siete minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.

Ante la situación exigen que se regularice el servicio de manera pronta.

“Agiliza tu servicio línea B no puede ser posible que te quedes haciendo base”

“Línea B…. ¡¡¡Con retraso y sin motivo!!! Agilicen, la alta afluencia y que se obstruyan el cierre de puertas son cosas que ustedes mismos provocan con sus retrasos sin motivos…"

“Línea B lenta a más no poder y hace base cada 5 min tomen precauciones”

“10 minutos parada en cd azteca y no sale ningún fregado tren hacia Buenavista!”

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los siete minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.

Debido a esta situación diversos puntos de la línea verde comienzan a presentar una alta afluencia.

“¿Qué pasa hoy en la línea 3, por qué tan lenta?"

“¿Qué pasa L3 dirección indios verdes? Va muuuy lenta, se detiene en el túnel y hace base en cada estación"

“La línea 3 no sirve”

“Deberían mandar trenes vacíos a línea 3, estación la Raza, hacia Universidad”

