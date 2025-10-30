“SSC, lista ante desafío del Mundial”

Pablo Vázquez, ayer, al subir a la Tribuna del Congreso capitalino.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, afirmó que la Ciudad de México y la dependencia que encabeza están listas “para mostrar el potencial de la capital y su policía” con el Mundial de 2026.

Al comparecer ante los diputados locales, el funcionario local destacó las acciones para preparar a los oficiales ante la justa deportiva que inicia en junio en el Estadio Banorte (antes Azteca).

“La ciudad está lista para entregarle al país y al mundo el más grande mundial de todos los tiempos, la SSC está lista ante este desafío”, dijo.

Vázquez Camacho resaltó que 692 policías han participado en 65 programas de Formación de Formadores. Además, la SSC ha estado en reuniones de países anfitriones de la Copa del Mundo.

El secretario desatacó también distintos avances en seguridad, como la reducción de 48 por ciento de los delitos de alto impacto entre enero y septiembre de este año respecto a 2019.

De acuerdo con lo expuesto, algunos ilícitos que registran una disminución mediante la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz son los homicidios, así como los robos de auto, casa habitación, a negocio y transeúnte.

El titular de la SSC indicó que en un año se logró la captura de 723 personas generadoras de violencia, entre ellas 38 objetivos prioritarios, lo que permitió la desarticulación de 30 células delictivas.

Sobre la extorsión, afirmó que hay un alza de 65 por ciento en las detenciones.