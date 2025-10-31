Buscan lugar para 80 niñas rescatadas de un albergue

Autoridades capitalinas y de la alcaldía Cuauhtémoc, el martes.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que este fin de semana reubicarán a las 80 niñas y adolescentes rescatadas en las dos sedes del albergue Casa de las Mercedes, debido a las denuncias por presunta violación y trabajo forzado.

En conferencia, la mandataria destacó las acciones de las distintas instituciones que participaron en las investigaciones para la protección de las menores. Indicó que hay comunicación con el patronato y la junta de asistencia privada para buscar un espacio para las víctimas.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que el caso sólo fue atendido únicamente por su administración.

“No podemos permitir que en ningún lugar y menos en un espacio que está para proteger a niñas, pueda haber abusos de este tipo.

“Quien se atreva a tocar a una niña en esta ciudad, será sancionado con todo el peso de la ley. Y más aún cuando se trata de menores que no tienen a su familia y que eso nos obliga más a todos, a actuar de inmediato”, informó.

La fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, explicó que, en marzo pasado, una adolescente, quien vivía en la Casa de las Mercedes, denunció que la directora del lugar, Ángela “N”, la trasladó irregularmente, al domicilio de su madre, Claudia “N”, para hacer labores domésticas.

47 niñas y adolescentes fueron rescatadas de la sede de Schultz

La funcionaria explicó que la joven denunció que, en el lugar, Aquiles “N” la agredió sexualmente tras suministrarle una sustancia y sufrió amenazas.

El miércoles, las autoridades llevaron a cabo las acciones necesarias para salvaguardar a las menores. En la sede de Schultz, en la alcaldía Cuauhtémoc, rescataron a 47 infantes y en Berriozabal, en Venustiano Carranza, a 33.

Alcalde Luján destacó la detención de Aquiles “N”, presunto agresor sexual de una adolescente que denunció el caso.