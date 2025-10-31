Esto pagarás ahora por usar microbuses y rutas en CDMX tras el aumento autorizado

El nuevo ajuste de tarifas genera opiniones divididas entre usuarios y transportistas en la Ciudad de México.

Luego de varias mesas de trabajo entre autoridades del Gobierno capitalino y representantes del transporte concesionado, se aprobó un ajuste de $1.50 pesos a las tarifas del servicio de Ruta y Corredor en la Ciudad de México.

El incremento será oficial una vez publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

El acuerdo fue resultado de reuniones entre la Secretaría de Gobierno (SECGOB), la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), quienes destacaron que el objetivo es ofrecer un transporte más eficiente y seguro, sin afectar de manera significativa la economía de las personas usuarias.

¿Cuáles son las nuevas tarifas del transporte concesionado en CDMX?

A partir de la entrada en vigor del ajuste, las tarifas quedarán de la siguiente manera:

Recorridos hasta 5 kilómetros : pasa de $6.00 a $7.50 pesos.

Recorridos de 5 a 12 kilómetros : pasa de $6.50 a $8.00 pesos.

Recorridos de más de 12 kilómetros : pasa de $7.50 a $9.00 pesos.

Autobuses de ruta: pasa de entre $7.00 y $8.00 a un rango de $8.50 a $9.50 pesos.

Este incremento aplica únicamente al transporte concesionado (microbuses, vagonetas y autobuses de ruta).

Es importante, destacar que las tarifas del Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús y Tren Ligero no tendrán cambios.

Compromisos de los transportistas

A cambio del ajuste, los concesionarios deberán cumplir con diversas medidas para mejorar la calidad y seguridad del servicio, entre ellas:

Portar licencia tipo “C” vigente y visible.

Retirar vidrios polarizados.

Contar con seguro de responsabilidad civil vigente y exhibir el número de placa en la cromática de la unidad.

Realizar revisiones periódicas de luces, puertas, frenos y dispositivos de seguridad (como cámaras, botones de auxilio y GPS).

Mantener las unidades limpias y en buenas condiciones, y portar uniforme con camisa blanca y pantalón oscuro.

La SEMOVI advirtió que el ajuste no tendrá efecto en las unidades que no exhiban la tarifa autorizada en un lugar visible.

En el comunicado oficial, el Gobierno capitalino reafirmó su compromiso con el diálogo y con “tomar decisiones estratégicas que otorguen estabilidad al sector, sin descuidar el derecho a una movilidad segura y de calidad, ni afectar la economía del pueblo capitalino”.

Por otra parte, recordar a las y los usuarios podrán denunciar cobros indebidos o incumplimientos en el servicio al número de Locatel (55 5658 1111) o a través de las redes oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

