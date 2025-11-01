A Sistema Público de Cuidados van 12 mmdp

LA JEFA DE GOBIERNO de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, informó, en el marco del Día Internacional de los Cuidados, que su administración invertirá 12 mil millones de pesos (mmdp) para garantizar el Sistema Público de Cuidados en la capital, el cual contempla la construcción y habilitación de diferentes espacios como centros de cuidado infantil y salas de infancia, así como casas de día y espacios de rehabilitación para adultos mayores y personas con discapacidad.

Los componentes del Sistema Público de Cuidados contemplan 300 centros de cuidado infantil y el mismo número de salas de la infancia, así como 200 casas de día para adultos mayores e igual cantidad de espacios de rehabilitación para personas con discapacidad, además de espacios de formación y participación de masculinidades responsables.

También se contempla la implementación de 200 casas de la salud y prevención de los cuidados e igual cantidad de comedores comunitarios y lavanderías gratuitas. Además de 16 hogares de larga estancia para personas mayores, otro elemento de apoyo son las casas de Las Siemprevivas, con asesorías jurídicas y psicológicas en contra de las violencias, así como espacios para terapias de relajación y cuidados personales.

En suma, “3 mil 600 millones en construcción de nueva infraestructura para el Sistema de Cuidados; 6 mil 200 millones en mantenimiento, equipamiento y operación; mil millones en apoyos directos a personas cuidadoras; 900 millones en construcción, mantenimiento y operación de 16 hogares de larga estancia para personas mayores y 100 millones en cooperativas de cuidados”, precisó Brugada Molina respecto a la inversión destinada que se implementará desde este año.

Brugada Molina explicó que, al igual que la educación básica, que contempla jardín de niños, primaria y secundarias, se debe incluir a la primera infancia para evitar la desigualdad.

Subrayó que se va a crear el nuevo Sistema de Educación Inicial (SEI) de la CDMX, que actualmente cuenta con 273 mil niñas y niños de cero a tres años, de los cuales 80 por ciento no accede a servicios de cuidado, por lo que aseveró que es importante avanzar en 300 nuevos centros de Cuidado Infantil, 200 a cargo del gobierno capitalino y 100 a través de cooperativas, con los cuales se atenderá a 66 mil niñas y niños, equivalente a 30 por ciento de la cobertura en la ciudad.

El programa Ciudad que Cuida a Quienes Cuidan apoyará a personas que atienden a quienes ya no pueden valerse por sí mismos.