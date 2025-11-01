CDMX registra MALA calidad del aire HOY 1 de Noviembre: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Consulta el estado de la calidad de aire en la ZMVM.

Este sábado 1 de Noviembre, la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Vale de México (ZMVM) es MALA, lo que representa riesgo alto a la salud de la población en la Ciudad de México y el Estado de México.

Cada hora, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica el reporte del estado de la calidad del aire, y en La Razón actualizamos EN VIVO la concentración de contaminantes durante este 1 de Noviembre.

Cómo está la calidad del aire en la CDMX HOY 1 de Noviembre

De acuerdo con el último reporte del SIMAT, este sábado 1 de Noviembre, se registra MALA calidad del aire en la capital y su zona conurbada, por lo que se recomienda a la población en general evitar las actividades físicas al aire libre.

A las 16:00 horas, al menos una estación de monitoreo en la Ciudad de México registra MALA calidad del aire:

Coyoacán (UAX)

Al mismo tiempo, nueve estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

En tanto, seis estaciones se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

Iztapalapa (UIZ)

¿Cómo está la calidad del aire este 1 de Noviembre en el Edomex?

A las 16:00 horas de este 1 de noviembre, dos estaciones de monitoreo activas en el Estado de México reportan BUENA calidad del aire:

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Coacalco (VIF)

Al mismo tiempo, siete estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Ecatepec (SAG)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Por otra parte, cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire en la ZMVM a las 16:00 horas de este 1 de noviembre. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 26 de Octubre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de ozono (O3), partículas PM10, PM2.5 y otros contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

La activación de la contingencia implica restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida, pero la mala calidad del aire aumenta el riesgo.

