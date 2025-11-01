Vinculan a proceso a vigilantes de la UNAM por la muerte de aficionado del Cruz Azul

Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, murió presuntamente tras ser detenido por personal de seguridad de la UNAM.

Un juez de control con sede en el Reclusorio Oriente vinculó a proceso a los cuatro trabajadores de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM implicados en la muerte de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul fallecido tras ser detenido dentro del Estadio Olímpico Universitario.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para que el juzgador resolviera iniciar proceso penal contra los vigilantes universitarios.

Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán internos en el Reclusorio Oriente mientras se desarrolla la investigación complementaria, que tendrá un plazo de tres meses para su conclusión.

Rodrigo Mondragón perdió la vida tras ser presuntamente sometido por personal de seguridad al término del encuentro de futbol celebrado en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

De acuerdo con los dictámenes periciales, la causa del deceso fue asfixia mecánica, atribuida a la maniobra de sujeción aplicada durante el operativo de control de salida del público.

Las autoridades judiciales subrayaron que el proceso continuará bajo la observancia de los protocolos legales y de derechos humanos correspondientes, mientras que la defensa de los imputados buscará aportar elementos que deslinden su responsabilidad.

