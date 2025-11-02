Cuartos de Escape en la Glorieta de Insurgentes

En la Glorieta de Insurgentes, sitio icónico de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC M) ofrece una actividad lúdica e interactiva en colaboración con Escape Rooms México Condesa, la cual es totalmente gratuita y abierta al público en general.

En total, son seis Cuartos de Escape los que están instalados en la explanada de la glorieta y en ellos, se desarrollan actividades para resolver acertijos y misterios, con actividades en equipos de hasta 10 personas, en los que se desafía a la lógica y animó de resolver casos enigmáticos.

Santa inquisición

Purgatorio

El circo de los horrores

Tesoro de Moctezuma

Estación de policías Zombi

Laboratorio zombi

Son las seis salas que Escapes Rooms Condesa comparte con los usuarios del Metro y con el público en general. Cada experiencia dura alrededor de 10 minutos, que resultan en una experiencia divertida.

El acto inaugural del evento fue encabezado por Adrián Rubalcava Suárez, director general del Metro, y por Alejandro Zendejas, director de Escapes Rooms Condesa, quienes encabezaron la primera noche de actividades en la que participaron cientos de personas que se dieron cita en la glorieta.

Rubalcava Suárez destacó la labor del Metro para hacer posible la instalación de las salas de escape en la glorieta para poder compartir con los usuarios y resaltó el compromiso de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para impulsar actividades de esparcimiento, gratuitas y para todas y todos.

Por su parte, Alejandro Zendejas agradeció a la jefa de Gobierno por impulsar estas actividades en un espacio seguro, como lo es la glorieta, y con ello respaldar la actividad de empresarios mexicanos.

Escape Rooms en la Glorieta de Insurgentes estará en funciones el día de hoy domingo, así como los próximos jueves, viernes, sábado y domingo de la semana entrante, de 19:00 a 23:00 horas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR