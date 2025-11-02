Esta es la fecha y lugar exactos para entrega de tarjeta Mi Beca Para Empezar

El programa Mi Beca Para Empezar tiene como objetivo contribuir a la erradicación de la deserción escolar mediante un apoyo económico dirijo a estudiantes de preescolar y primaria.

Esta beca está destinada para que las y los estudiantes de nivel preescolar y primaria de la Ciudad de México puedan tener un respaldo económico para adquirir útiles y uniformes escolares que necesiten para continuar con sus estudios.

El apoyo económico se deposita de manera mensual, y el monto destinado para preescolar es de 600 pesos, al igual que para quienes estén inscritos en un Centro de Atención Múltiple (CAM), mientras que para nivel primaria son 650 pesos.

Mi Beca Para Empezar ı Foto: Especial

Fecha de entrega de tarjeta Mi Beca Para Empezar

La tarjeta en la que recibirán el depósito correspondiente para Mi Beca Para Empezar será entregada a quienes hayan realizado su registro previo y recibieron una notificación de confirmación.

Las tarjetas de Mi Beca Para Empezar serán entregadas a aquellos alumnos que fueron registrados al programa entre el 1 y el 30 de septiembre del 2025, y que recibieron su confirmación.

Las confirmaciones fueron enviadas por medio de correo electrónico, carta o mensaje SMS a las madres, padres o tutores de las y los estudiantes registrados durante septiembre al programa Mi Beca Para Empezar.

Este miércoles 5 de noviembre se entregarán las tarjetas de Mi Beca Para Empezar en el Zócalo de la Ciudad de México, y para poder obtener dicha tarjeta se requiere contar con el registro de Bienestar para niñas y niños, Mi Beca Para Empezar.

Asimismo, se requiere tener la confirmación recibida por medio de carta invitación, SMS al celular registrado o correo electrónico, en el que recibieron la hora exacta en la que podrán acudir a uno de los dos eventos masivos para recibir la tarjeta.

En la notificación vendrán especificados el acceso y horario en el que se permitirá el ingreso a quienes vayan a recibir su tarjeta, por lo que es importante que las y los padres o tutores revisen el correo o el número de teléfono que dieron al momento de hacer el registro.

Además de esto, también requieren asistir con una identificación oficial de la madre, padre o tutor que acudirá a recoger la tarjeta, así como el comprobante de registro que recibieron al hacer el trámite de registro.

Entrega de tarjeta Mi Beca Para Empezar ı Foto: Especial

