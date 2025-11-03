¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 3 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes se encuentra entre los cinco y seis minutos

Foto: Wikimedia
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este lunes 3 de noviembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en la línea 4; de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12.

¿Qué pasa en la Línea 2?

La Línea 2 que corre desde Cuatro Caminos a Tasqueña presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de seis minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.

  • 10 min en cuatro caminos y no sale tren hacia Taxqueña y todavía se dan el lujo de tener dos trenes en andenes.
  • No avanza línea 2 ¿qué pasa? Nunca avanza a esta hora
  • La línea 2 la tienen hecha un relajo. ¡¡Los empleados de cuatro caminos en cotorreo!!

¿Qué pasa en la Línea A?

La Línea A que corre desde Pantitlán a La Paz presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los seis minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.

  • La línea A o es la misma que siempre dicen alta afluencia o es su ineptitud mandan trenes vacíos sin que se detengan así acumulan más gente
  • En la línea A, los comboys llegan llenos, más de 20 min sin poder subir
  • Línea A UN DESASTRE muy llena, INCLUSO PASA SIN DETENERSE EN ALGUNAS ESTACIONES

