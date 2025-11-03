Metro CDMX HOY 3 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este lunes 3 de noviembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en la línea 4; de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado.

¿Qué pasa en la Línea 2?

La Línea 2 que corre desde Cuatro Caminos a Tasqueña presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de seis minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.

10 min en cuatro caminos y no sale tren hacia Taxqueña y todavía se dan el lujo de tener dos trenes en andenes.

No avanza línea 2 ¿qué pasa? Nunca avanza a esta hora

La línea 2 la tienen hecha un relajo. ¡¡Los empleados de cuatro caminos en cotorreo!!

Buen día. Al momento la Línea 2 no presenta averías, se tiene afluencia de la hora, se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 3, 2025

¿Qué pasa en la Línea A?

La Línea A que corre desde Pantitlán a La Paz presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los seis minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.

La línea A o es la misma que siempre dicen alta afluencia o es su ineptitud mandan trenes vacíos sin que se detengan así acumulan más gente

En la línea A, los comboys llegan llenos, más de 20 min sin poder subir

Línea A UN DESASTRE muy llena, INCLUSO PASA SIN DETENERSE EN ALGUNAS ESTACIONES

LMCT