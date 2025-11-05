Indagan más casos de explotación en refugio

Una joven y su madre caminan frente a la Casa de las Mercedes, el 31 de octubre.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta una investigación por posibles casos de explotación laboral y violencia sexual dentro del albergue La Casa de las Mercedes, tras las denuncias de dos jóvenes usuarias, informó la titular del órgano, Bertha María Alcalde Luján.

De acuerdo con la autoridad, una de las víctimas denunció el delito de violación agravada, mientras que la otra señaló haber sido víctima de explotación laboral por parte de personal del albergue. Ambas fueron trasladadas a refugios seguros como parte de las medidas de protección decretadas por la autoridad judicial.

El Dato: La Fiscalía capitalina realizó un segundo cateo en las sedes de Casa de las Mercedes y aseguró equipo de cómputo y documentación de las menores, así como del personal.

“A partir de que se hicieron las denuncias, se trasladó a las dos denunciantes de manera inmediata a albergues seguros. Es muy importante cuidar la información sobre dónde están estos lugares”, señaló la fiscala local.

Agregó que, por orden judicial y a petición de la Procuraduría del Menor de la Ciudad de México, se determinó el traslado preventivo del resto de las habitantes del albergue a espacios bajo resguardo del DIF capitalino, donde actualmente se encuentran en condiciones seguras.

“La decisión del juez tiene que ver con una medida preventiva. Hoy en día no podemos decir que todas las mujeres que estaban en el albergue fueran víctimas”, subrayó.

80 niñas y adolescentes fueron rescatadas por las autoridades capitalinas

La fiscala precisó que hasta el momento hay dos víctimas denunciantes, pero que la investigación continúa para determinar si existen más personas afectadas, incluyendo a quienes ya egresaron de La Casa de las Mercedes.

“Estamos localizando también a mujeres que habían estado en este albergue y que ya salieron. Se están realizando entrevistas y periciales para garantizar que la investigación se dé en condiciones seguras”, indicó.

Respecto a versiones sobre una presunta red de trata, Alcalde Luján aclaró que, por ahora, las denuncias están relacionadas con el posible envío de menores a realizar labores de limpieza fuera del albergue, aunque no se descarta la existencia de otros delitos.

“Se ha dicho por algunos medios sobre una red de trata. Hoy en día, las denuncias están relacionadas con eso: que pudieran haber salido menores para realizar labores de limpieza y estamos viendo si no hubiera otro tipo de delito que investigar”, puntualizó.

La fiscala aseguró que no se han detectado otros albergues o casas hogar en la Ciudad de México con conductas similares de explotación, aunque las indagatorias sobre este caso continúan abiertas.