¿Qué paso en CCH Vallejo?: así fue la agresión a una alumna en muletas

La Universidad Nacional Autónoma de México volvió a entrar en polémica luego de que se diera a conocer que un vigilante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo agredió físicamente a una alumna en muletas.

Los hechos ocurrieron al exterior del plantel, sobre la avenida 100 metros, en donde presuntamente el enfrentamiento con la alumna y su madre se derivó de un conflicto vial.

De acuerdo con testimonios compartidos a través de redes sociales por alumnos, la madre de la menor habría acudido al plantel para pedir una silla de ruedas para facilitar la movilidad de su hija.

Sin embargo, al comenzarse a hacer de palabras con uno de los vigilantes de la puerta del plantel, el hombre habría empujado a la mujer ante lo que la menor reaccionó y pidió que por favor no empujara a su mamá.

En los videos compartidos en redes sociales se pueden observar como la mujer discute con un hombre de playera roja, quien de acuerdo con alumnos también labora en el plantel, a quien le grita que no la empuje.

🚨💥 En la UNAM se desató un altercado que terminó en violencia: una estudiante del CCH Vallejo en muletas y un elemento de seguridad universitario forcejearon tras un conflicto vial… ¡Y todo quedó grabado! 📸📲

La joven habría soltado un manotazo, y el guardia respondió… pic.twitter.com/4WX1gBizsA — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 5, 2025

Detrás de ella la menor discute con el vigilante de la UNAM y este procede a jalonearse con ella hasta que tira a la menor en muletas al piso. La madre desesperada grita “¡¿Qué le pasa?!" en reiteradas ocasiones mientras intenta incorporar a la menor.

Ante los actos violentos algunos alumnos se acercan a las mujeres e intentan ayudarles mientras el vigilante se retira del lugar e ingresa nuevamente al plantel.

Los hechos han generado una ola de indignación entre la comunidad estudiantil quienes pidieron un paro de actividades, sin embargo, el CCH Vallejo informó que se suspendían las clases este 5 de noviembre debido al inicio de indagatorias en el plantel.

En un comunicado, la institución informó que se brindó el apoyo y la orientación necesarias a la familia de la alumna agredida, además de explicar que se cooperará para sancionar a la persona responsable.

El CCH Vallejo informa: pic.twitter.com/cDkeuQjI7B — CCH Vallejo Oficial (@CCHVallejo_Ofi) November 4, 2025

