SSC mantiene aumento salarial de 9 puntos porcentuales a elementos policiales de CDMX

Por séptimo año consecutivo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha mantenido un aumento salarial de 9 puntos porcentuales a la Policía.

Como parte de la Glosa del Informe de Gobierno, el aumento acumulado, desde 2018 a la fecha, ya alcanzó una cifra estimada en 80 por ciento.

El ingreso de las mujeres y hombres policías de esta institución pasó de 11 mil 144 pesos en 2018, a las 20 mil 372 pesos, lo que refleja un compromiso real con la dignificación policial.

También, suman más de tres mil ascensos, seis mil 700 condecoraciones y 20 mil 500 estímulos.

