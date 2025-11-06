Así puedes tramitar la licencia permanente desde tu casa

La licencia de conducir permanente dejará de ser emitida este año, por lo que las personas que quieran tramitarla tienen hasta diciembre para poder sacar esta licencia, y así es como puedes tramitarla en línea.

La licencia de conducir permanente es el único tipo de licencia que no tiene una fecha de caducidad, por lo que no se tiene que renovar e ningún momento, y este tipo de licencia dejará de ser emitida este 2025.

Para poder obtener esta licencia de conducir, que solo está disponible para las personas que conducen automóviles, debes residir en la Ciudad de México, y cumplir con algunos requisitos.

Licencia de conducir tipo A ı Foto: Especial

¿Cómo tramitar la licencia permanente en línea?

Para poder iniciar el trámite de la licencia de conducir permanente no debes tener ningún tipo de adeudo como multas sin pagar, y en caso de ser la primera vez que tramitas una licencia, debes hacer un curso y examen teórico de conducción.

De igual forma, para poder tramitar la licencia antes del 31 de diciembre, debes tener 18 años al momento de tramitarla, y realizar el pago de mil 500 pesos, el cual se verá reflejado en máximo 72 horas.

Para poder hacer el trámite debes contar con una cuenta Llave CDMX, en la cual iniciarás sesión para poder solicitar un nuevo trámite.

Una vez que selecciones la opción “Nuevo trámite”, debes elegir cómo vas a realizar tu pago, si en línea o con una línea de captura, y posteriormente completar la siguiente información:

Carga de Identificación Oficial

Comprobante de no adeudos

Certificado de Curso Teórico

Una vez que tu pago se vea reflejado a tu correo electrónico te llegará una constancia con tu nuevo número de licencia, misma que puedes descargar en tu Cuenta Llave CDMX Expediente.

Actualmente en la Ciudad de México existen 8 tipos de licencia que puedes tramitar, y también puedes tramitar el Antecedente de licencias A, B, C, D, E o permisos de conducir.

Estos son los tipos de licencia de conducir y costos: