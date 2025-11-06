Estas son las fechas y horarios para aplicarte las vacunas de influenza y covid en la CDMX

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que la próxima semana realizarán aplicación de vacunas en el Mega Centro de vacunación

Las vacunas serán aplicadas de manera gratuita y están abiertas a todo público, asimismo, en la publicación señalan que las vacunas son seguras, efectivas y necesarias.

Dichas vacunas estarán disponibles del 10 al 14 de noviembre del 2025, por lo que las personas deberán acudir con su Cartilla Nacional de Salud para aplicarse las vacunas.

Las vacunas que serán aplicadas son las siguientes:

Influenza

Covid-19

Neumococo

Sarampión

En caso de no contar con la Cartilla Nacional de Salud también pueden acudir a aplicarse las vacunas, pues las personas que se encuentren aplicándolas podrán brindar indicaciones sobre cual vacuna pueden aplicarse.

Podrás acudir al Mega Centro de vacunación de 9:00 horas hasta las 15:00 horas a un costado del Estadio Olímpico Universitario, que se encuentra en avenida Insurgentes Centro en la alcaldía Coyoacán.

¿Para qué sirven las vacunas que van a aplicar en el Mega Centro de vacunación?

La vacuna de influenza se aplica a niñas y niños de 6 meses a 59 meses de edad, niñas, niños y adolescentes de 5 a 18 año, y a adultos mayores, y esta se aplica para prevenir la gripe y reducir la gravedad de las complicaciones de esta.

A las personas de 19 a 59 años se les aplica en caso de tener alguna condición o enfermedad que favorezca a que una infección por influenza estacional se complique, tales como asma, cardiopatías o inmunodeficiencias.

La vacuna del Covid-19 sirve para poder proteger contra enfermedades que pedan derivar una hospitalización o incluso muertes por contraer el virus SARS-CoV-2, pues con la vacuna, el cuerpo genera una respuesta inmunitaria para poder combatir el virus en caso de algún contagio.

Imagen ilustrativa de una vacuna ı Foto: Especial

La vacuna de neumococo sirve para poder prevenir enfermedades graves como la neumonía, la meningitis y las sepsis que puedan ser ocasionadas al contraer la bacteria Steptococcus.

La vacuna del sarampión además de ayudar a prevenir esta enfermedad, también ayuda para prevenir las paperas y la rubéola, pues protege a las personas contra dichas enfermedades y también ayuda a que la propagación de estas sea menor.

