Mauricio Tabe acusa Presupuesto centralista para 2026; rechaza recorte del FAIS.

Mauricio Tabe, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) externó su desacuerdo por el nuevo recorte a los municipios de todo el país del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para 2026, que equivale a más de 13 mil millones de pesos, lo que impactará en los servicios y la atención a la ciudadanía.

Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, Tabe dijo que una vez más los diputados de Morena demuestran que están para servir al poder y cumplir las instrucciones de la presidenta, y no para servir a la población.

“Por eso, le dieron la espalda nuevamente a la gente y les dieron la espalda a los gobiernos municipales, otra vez el despojo de los recursos del FAIS, nos recortan un fondo y el gobierno federal se queda con el 10 por ciento de esos recursos, más de 13 mil millones de pesos”, dijo.

El líder de la ANAC, destacó que con este recorte presupuestal los municipios acumularán este año y en 2026 una pérdida real de más de 20 mil millones de pesos, lo que limita el margen de maniobra de las autoridades locales para dar respuesta a la ciudadanía como autoridad de primer contacto.

“Esto quiere decir 20 mil millones de pesos menos para arreglar baches, para arreglar luminarias, para arreglar banquetas, para arreglar deportivos, para arreglar plazas públicas, para arreglar caminos, menos de 20 mil millones de pesos a los gobiernos municipales para tener más problemas y servicios más deficientes”, precisó.

Mauricio Tabe, indicó que con este “atraco”, además de violar la Ley de Coordinación Fiscal se afecta a millones de mexicanas y mexicanos en todos los rincones del país, por lo que “no podemos quedarnos de brazos cruzados ni quedarnos callados”.

“¿Qué no se están dando cuenta que están acabando con el país?, centralizar no es la opción, lo que se requiere son gobiernos municipales con más recursos para enfrentar la demanda de servicios y afrontar los problemas de inseguridad que vive el país”, concluyó.

JVR