Proponen derechos para los olvidados

Un hombre en situación de calle duerme sin playera en una acera del Centro Histórico, pese a las bajas temperaturas, el pasado martes.

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México propuso una iniciativa de Ley para la protección de los Derechos de las Poblaciones Callejeras que garantice a quienes integran este sector su reconocimiento como ciudadanos, además que tengan derechos y acceso a programas sociales.

El líder de la bancada naranja y quien propuso la iniciativa, Roy-fid Torres González, explicó que esta ley busca que a esta población vulnerable se le otorgue acceso a la identidad y programas sociales. Así como obligar al Gobierno local y a las alcaldías a impulsar que estas personas puedan salir de las calles y reintegrarse a la vida pública.

“También otros objetivos son garantizarles el derecho a la identidad, a la vivienda, al empleo, a la educación y a la salud. En la ciudad tenemos esas coberturas y no es posible que quienes más lo necesitan son quienes menos acceso tienen a él”, declaró a La Razón en conferencia.

La propuesta también promete fortalecer la elaboración de censos, un problema en la capital, donde, de acuerdo con el Conteo Anual 2024 hecho por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, hay mil 124 personas en esta condición sobre las calles de la capital; sin embargo, organizaciones como El Caracol, A.C. y Lleca, así como especialistas cuestionan esa cifra oficial.

El académico de la Universidad de Viena, José Bucio, estimó en su investigación de 2025 “Datos invisibles, personas ausentes” que la población callejera de la Ciudad de México es de cuatro mil 871, más de cuatro veces la versión oficial.

Este jueves este diario publicó que la población callejera local es altamente vulnerable a las bajas temperaturas. En la última década 342 personas terminaron en el hospital a causa de hipotermia.

Otras 28 personas en situación de calle han muerto en la capital por el frío extremo desde 1998, aunque la cifra real puede ser mucho mayor, apuntan especialistas.

“Se tienen que aplicar modelos de atención a partir de las condiciones climáticas. Ya lo vivió la población callejera hace unos meses con las lluvias, también lo enfrentarán en esta temporada de frío”, declaró Torres González al respecto.