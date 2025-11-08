Cae Adriana ‘N’, presunta operadora de Los Tanzanios; es la tercera integrante detenida en menos de un mes

Adriana "N" es la tercera integrante de Los Tanzanios detenida en menos de un mes.

Adriana “N”, presunta operadora del grupo criminal Los Tanzanios, fue detenida durante el cateo a un inmueble en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), durante el registro al inmueble agentes de la Policía de Investigación (PDI) y de la Guardia Nacional aseguraron un teléfono celular y más de 280 dosis de posible droga.

En un comunicado, la institución precisó que la detención de Adriana “N” se suma a las Juan Manuel “N” y Julieta “N”, presunto líder e integrante, respectivamente, de la misma organización delictiva. Ambos fueron capturados en septiembre y vinculados a proceso por el delito de narcomenudeo.

#ComunicadoFGJCDMX | La #FiscalíaCDMX aprehendió a Adriana "N", presunta operadora del grupo delictivo "Los Tanzanios", durante un cateo realizado en la alcaldía Iztapalapa.



En el operativo realizado por agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con la Guardia… pic.twitter.com/kab39WBj5j — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 8, 2025

Juan Manuel “N”, alias “El Chacal” o “El Chuki”, identificado como líder de Los Tanzanios, fue detenido junto a Julieta “N” el 18 de septiembre en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ambos fueron ubicados al interior de un automóvil con placas del estado de Morelos cuando manipulaban una bolsita con aparente marihuana.

Tras realizarles una revisión, los agentes les decomisaron 100 bolsitas con presunto cristal, 196 con aparente marihuana, además de 200 gramos de la misma droga a granel y el vehículo en el que se encontraban.

“El Chacal”, de 52 años, permanece recluido en el Reclusorio Oriente, mientras que la mujer, de 44, fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

Sin embargo, la detención de Juan Manuel “N” ya había sido reportada el 18 de junio de 2024 por el entonces Jefe de Gobierno, Martí Batres, quien informó su captura en Iztapalapa.

Resultado de trabajos de investigación y en seguimiento a la desarticulación de grupos delictivos, en @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a un Juan Manuel "N", identificado como uno de los líderes de un grupo delictivo generador de violencia en el oriente de la… pic.twitter.com/WzHVs4x4Oi — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 20, 2025

¿Qué son Los Tanzanios y dónde operan?

De acuerdo con las autoridades, Los Tanzanios están relacionados con homicidios, extorsiones, venta de drogas, secuestros, trata de personas y cobro de derecho de piso al oriente de la Ciudad de México.

Aunque el grupo criminal opera principalmente en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco, su presencia se ha extendido más allá del oriente, en demarcaciones como Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Otro golpe relevante a Los Tanzanios ocurrió el pasado 7 de mayo en la alcaldía Iztapalapa, donde fue detenido Iván “N” alias “El Pitufo” o el “Smurfy”, señalado como uno de los colaboradores cercanos de Nicolás Enrique “N”, alias “El Nico” o “El Tanzanio”, líder de la organización detenido en septiembre de 2023.

En febrero, las autoridades capitalinas detuvieron a otros tres presuntos miembros de Los Tanzanios tras la ejecución de dos órdenes de cateo en Iztapalapa.

Entre los detenidos está Diego Enrique “N”, alias “El Dieguito”, señalado como uno de los posibles líderes del grupo, y su pareja sentimental, María Guadalupe “N”. También fue arrestado uno de los colaboradores identificado como Alfredo “N”.

En una acción interinstitucional, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron 2 órdenes de cateo en @Alc_Iztapalapa, detuvieron a 3 personas y aseguraron más de 100 dosis de presunta droga marihuana, cocaína y metanfetamina.



Estas acciones son resultado de trabajos de investigación en… pic.twitter.com/4G6OTy1MYC — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) February 21, 2025

