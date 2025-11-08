CDMX registra MUY MALA calidad del aire hoy 8 de noviembre: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Consulta el estado de la calidad de aire en la ZMVM.

Hay riesgo MUY ALTO a la salud

Este sábado 8 de noviembre, la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Vale de México (ZMVM) es MUY MALA, lo que representa riesgo muy alto a la salud de la población en la Ciudad de México y el Estado de México.

Cada hora, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica el reporte del estado de la calidad del aire, y en La Razón actualizamos EN VIVO la concentración de contaminantes durante este 8 de noviembre.

Cómo está la calidad del aire en la CDMX hoy 8 de noviembre

De acuerdo con el último reporte del SIMAT, este sábado 8 de noviembre, se registra MUY MALA calidad del aire en la capital y su zona conurbada, por lo que se recomienda a la población en general evitar las actividades físicas al aire libre.

A las 16:00 horas, al menos una estación registra MUY MALA calidad del aire:

Iztapalapa (SAC)

Al mismo tiempo, siete estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Al menos tres estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Azcapotzalco (CAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Álvaro Obregón (PED)

En tanto, cinco estaciones se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

¿Cómo está la calidad del aire este 8 de noviembre en el Edomex?

A las 16:00 horas de este 8 de noviembre, al menos una estación de monitoreo en el Estado de México reporta calidad del aire ACEPTABLE:

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Al mismo tiempo, cuatro estaciones de monitoreo activas registran MALA calidad del aire:

Ecatepec (LLA)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

En tanto, cuatro estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Tlalnepantla (TLA)

Por otra parte, cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Naucalpan (FAC)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire en la ZMVM a las 16:00 horas de este 8 de noviembre. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental hoy 8 de noviembre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de ozono (O3), partículas PM10, PM2.5 y otros contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

La activación de la contingencia implica restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida, pero la mala calidad del aire aumenta el riesgo.

