Dan de alta a dos menores lesionados por explosión de pipa en Iztapalapa; queda un hospitalizado

Familias de víctimas frente a una ofrenda en La Concordia.

Autoridades de la Ciudad de México informaron que fueron dados de alta dos menores de edad, quienes resultaron lesionados en la explosión de la pipa del puente de La Concordia, en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre, de forma que solo queda una persona recibiendo atención médica por estos hechos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que fueron dados de alta dos menores que aún recibían atención médica por el citado accidente, identificados por las siglas I. S. y J. A.. El primero fue atendido en el Hospital Tacubaya, mientras que, la segunda, en el Hospital Shriners de Galveston, Texas, en Estados Unidos.

Aspecto del Hospital General Leñero, donde se atendió a varias de las víctimas del accidente. ı Foto: Cuartoscuro

La dependencia capitalina agradeció la colaboración de la Fundación Michou y Mau para lograr el traslado de la menor a Estados Unidos, pues, señaló, “gracias a esta coordinación oportuna, se logró garantizar que la niña recibiera el tratamiento adecuado para su recuperación integral”.

De esta forma, queda solo una persona hospitalizada: Yaneth Guadalupe Guerrero, de 22 años, quien recibe atención en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

“El personal de salud continúa brindándole todos los cuidados necesarios para favorecer su recuperación y bienestar”, se lee en el comunicado.

Así, paulatinamente se ha dado de alta a los 49 hospitalizados por este accidente que se registraron desde el día que ocurrieron los hechos, si bien la cifra de muertos también fue en aumento, hasta que alcanzó las 32 personas.

La recuperación de todas las víctimas ha sido posible gracias al trabajo interinstitucional del sector salud, en el que han participado de manera solidaria y coordinada el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex, instituciones cuyo compromiso permitió brindar atención inmediata y de calidad a todas las personas afectadas Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México



“Asimismo, se reconoce el acompañamiento brindado por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, encabezadas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y la Secretaría de Gobierno de la capital, quienes han mantenido un seguimiento puntual y sensible a las necesidades de las víctimas y sus familias”, abundó la dependencia.

Bertha Alcalde Luján, fiscal de la Ciudad de México, ha informado los avances de la investigación. ı Foto: Captura de Pantalla

Las causas del incidente del 10 de septiembre siguen en investigación, a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De manera preliminar, la dependencia apuntó a una responsabilidad del conductor de la unidad, además de posibles omisiones de la empresa responsable de la unidad de carga, incluyendo exceso de velocidad y violación de tiempos de conducción permitidos.

