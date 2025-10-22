Tiffany murió por explosión de pipa en puente de la Concordia y su bebé sigue herido

Veladoras en memorial en el Puente de la Concordia, donde se registró la explosión de una pipa de gas el 10 de septiembre.

Durante más de un mes la familia de la joven Tiffany, de 17 años, rezaba para que pudiera recuperarse de la explosión de una pipa de gas LP en el distribuidor vial de la Concordia, ocurrida el 10 de septiembre en los límites entre Iztapalapa y el municipio mexiquense de Los Reyes, y así encontrarse con su bebé de un año y medio. Sin embargo, la madre adolescente falleció este 21 de octubre. El menor continúa internado en el Hospital de Tacubaya.

La madre, tías y tíos de Tiffany estaban ahorrando para su cumpleaños 18. Sus padres, dedicados a la limpieza de las calles y la recolección de basura, no pudieron costear su fiesta de XV años ni su cumpleaños número 16.

Cuando la joven cumplió 17 años, este 15 de octubre , sus familiares la despertaron del coma a la que fue inducida para hablar con ella, pero no pudieron decirle que su papá murió a causa del incendio y su bebé se encontraba grave. Le mintieron, asegurando que se encontraban bien ambos.

“ Estamos esperando que salga Tiffany para hacerle su fiesta y motivarla. Porque no sólo son las quemaduras de afuera, al rato sufrirá las quemaduras de adentro, y esas son más difíciles de curar”, compartió a La Razón María Guadalupe Martínez, tía de la adolescente, el 12 de septiembre.

Durante 41 días la familia rezó por de Tiffany, quien se encontraba hospitalizada en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Pese a que permaneció todo el tiempo en coma, las autoridades comentaron a sus familiares que la adolescente lloraba y se movía, como si tratara de levantarse de la cama.

Tiffany y su padre salieron de casa para no regresar

El miércoles 10 de septiembre, Tiffany salió de su casa en la colonia Xalpa, alcaldía Iztapalapa, junto con su bebé de 18 meses, por un conjunto de ropa que le había comprado. Misael Cano, papá de la joven, los vio en la calle y los llevó en su auto hacia el municipio mexiquense de Los Reyes, donde recogerían el regalo.

Sin embargo, nunca llegaron, pues los envolvió por completo las llamas de la explosión de una pipa de gas ocurrida en el distribuidor vial de la Concordia. Misael Cano perdió la vida ese día.

Además, de Tiffany y su padre, otras 30 personas han fallecido hasta el momento, según el recuento oficial de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Misael sufrió quemaduras en todo su cuerpo y fue identificado posteriormente por un tatuaje del nombre de Tiffany en uno de sus brazos, que se realizó el día ella nació.

El hombre de 39 años trabajaba por las mañanas como barrendero de la alcaldía Iztapalapa, y por las noches conducía de un taxi. Su madre, Jovana González, trabaja en un tiradero de la capital.

Por la explosión, el bebé de un año y medio se encuentra grave en el Hospital Infantil de Tacubaya, indicó a este diario Arturo Piña, tío de Tiffany.

Familiares despiden a Tiffany

La familia de la adolescente la describe como una mujer hermosa y tierna. Para mantener a su bebé buscaba empleo, pero no encontró ninguno digno debido a que era menor de edad. No obstante, estudiaba en sus ratos libres para cursar la preparatoria el siguiente año y para poner un negocio de uñas en su casa.

La música favorita de Tiffany era la banda y los corridos tumbados y su adoración era su hijo. Desde niña acudía a bailar en los sonideros de su tío Arturo, tradición que heredó al bebé. Gracias a que su patio de juegos eran estos eventos, antes de saber hablar el menor aprendió a bailar.

“El bebé cambió la vida de todos. Se ponía a bailar solito, hacernos ojitos y nos alegraba a todos”, contó María Martínez. “Luego le decíamos ‘¿cómo sabes bailar y no sabes decir que te anda del baño?’, pero siempre bailaba”, relató Arturo Piña.

La madre de la joven despidió a su hija con un video con música del grupo sonidero Los Shapis. “Mi niña, ahora te toca ver a tu bebé desde el cielo. Dame la fuerza para soportar este dolor”, escribió Jovana González en sus redes sociales.

