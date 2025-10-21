Sube a 32 cifra de muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia

Explosión de pipa en Puente de la Concordia, ocurrida el 10 de septiembre.

A más de un mes de la tragedia

A 41 días de la volcadura y explosión de una pipa, registrada el pasado 10 de septiembre en el distribuidor vial de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, el número de personas fallecidas aumentó a 32.

Desde el 27 de septiembre, la cifra se había mantenido en 31, con el fallecimiento de Óscar Uriel García Rivera, urólogo egresado del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.

Veinticuatro días después, este 21 de octubre la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la reciente víctima es una joven de 16 años, quien permanecía internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

En tanto, permanecen hospitalizadas cinco personas, entre ellas la nieta de Alicia Matías Teodoro, trasladada el 15 de septiembre al Hospital Shriners Children’s, ubicado en Galveston, Texas, Estados Unidos, por la Fundación Michou y Mau y la Secretaría de Salud.

