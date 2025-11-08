Disminuye el suministro de agua en CDMX; ¿Qué alcaldías se verán afectadas?

Disminuye el suministro de agua en Benito Juárez; prevén normalizarlo el 11 de noviembre

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó a través de un comunicado oficial que el Pozo Amado Nervo, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, salió de operación debido a una falla en la bomba de extracción, lo que ocasionará una disminución temporal del servicio de agua potable en varias colonias de la demarcación.

De acuerdo con la dependencia, las labores de reparación ya se encuentran en curso, y el suministro será restablecido el martes 11 de noviembre de 2025, al concluir los trabajos correspondientes.

🚧La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía Benito Juárez:



👷‍♀️ Salió de operación el Pozo Amado Nervo debido a una falla en la bomba.



🛠️ Se prevé una disminución del servicio en las colonias Xoco, Santa Cruz Atoyac y General Anaya.



🧰 El… pic.twitter.com/0cWGFqUfqO — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) November 8, 2025

¿Cuáles son la colonias que se verán afectadas?

El cierre temporal del pozo impactará principalmente a las siguientes zonas:

Xoco

Santa Cruz Atoyac

General Anaya

Estas colonias podrían experimentar baja presión o falta intermitente de agua durante los próximos días, dependiendo del avance en las maniobras de mantenimiento.

Por su parte, la SEGIAGUA exhortó a los vecinos a racionalizar el uso del agua mientras se realizan las labores de reparación y puso a disposición el servicio gratuito de pipas de agua, que se puede solicitar mediante la *Línea H₂O marcando 426 desde cualquier teléfono.

Entre las recomendaciones emitidas se incluyen:

Almacenar agua en recipientes limpios para uso doméstico básico.

Evitar el lavado de autos y riego de jardines.

Reportar fugas o desperdicio del recurso en la zona.

¿Cuándo se normalizará el servicio?

La dependencia prevé que el suministro se normalice al finalizar las labores el 11 de noviembre, aunque precisó que el restablecimiento total de presión en la red puede tardar algunas horas adicionales, dependiendo de la demanda y el equilibrio del sistema hidráulico.

El aviso se suma a otras reducciones recientes en la Ciudad de México, derivadas de mantenimiento en pozos y acueductos que abastecen distintas alcaldías.

Aunque este corte se limita a Benito Juárez, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales de @SEDEMA_CDMX y @SGIACDMX para evitar desinformación.

MSL