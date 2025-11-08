Esta semana en la Ciudad de México se llevó a cabo la primera edición del Encuentro Fotográfico México-Cuba

Profesionales en activo, con una sólida propuesta fotográfica, ofrecieron una serie de conferencias y participaron en un conversatorio sobre su percepción actual de la fotografía.
El invitado de honor fue Roberto Chile, destacado fotógrafo y documentalista cubano, quien presentó su proyecto: “Somos, imágenes de la identidad cubana”. Como embajadores por México participaron los fotógrafos Daniel Ojeda (fotoperiodismo), Fernando Aceves (la fotografía en la música), Sunny Quintero (Street Photo), Ricardo Valencia (Lens y sistema mirrorless) e Iván Macías (el arte de adaptar la mirada).
Existe un profundo y sólido lazo cultural entre los pueblos de México y Cuba. La fotografía de ambas naciones comparte géneros en común, como el fotoperiodismo y el documentalismo. Un diálogo constante, que tiende puentes entre fotógrafos de ambos países, es el origen del Encuentro Fotográfico México-Cuba.
La próxima cita será en La Habana, Cuba, en marzo del 2026.