Esta semana en la Ciudad de México se llevó a cabo la primera edición del Encuentro Fotográfico México-Cuba

Profesionales en activo, con una sólida propuesta fotográfica, ofrecieron una serie de conferencias y participaron en un conversatorio sobre su percepción actual de la fotografía.

Cartel conmemorativo Encuentro fotográfico México-Cuba 2025. ı Foto: Especial

El invitado de honor fue Roberto Chile, destacado fotógrafo y documentalista cubano, quien presentó su proyecto: “Somos, imágenes de la identidad cubana”. Como embajadores por México participaron los fotógrafos Daniel Ojeda (fotoperiodismo), Fernando Aceves (la fotografía en la música), Sunny Quintero (Street Photo), Ricardo Valencia (Lens y sistema mirrorless) e Iván Macías (el arte de adaptar la mirada).

Humo ritual. Jagüey Grande, Matanzas, Cuba, 2015. ı Foto: Roberto Chile

Existe un profundo y sólido lazo cultural entre los pueblos de México y Cuba. La fotografía de ambas naciones comparte géneros en común, como el fotoperiodismo y el documentalismo. Un diálogo constante, que tiende puentes entre fotógrafos de ambos países, es el origen del Encuentro Fotográfico México-Cuba.

El mexicano francés. Peñón de los Baños, Ciudad de México, 2023. ı Foto: Sunny Quintero

La próxima cita será en La Habana, Cuba, en marzo del 2026.

Noche de Fuego. Tultepec, México. ı Foto: Iván Macías

Ozzy Osbourne, Teotihuacán, 1995. ı Foto: Fernando Aceves

Accidente Línea 12 del Metro. Ciudad de México, 2021. ı Foto: Daniel Ojeda