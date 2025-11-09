¿Cuándo se abrirá la convocatoria para el Seguro de Desempleo en 2025 y cómo solicitarlo en CDMX?

El Seguro de Desempleo de la CDMX es un apoyo económico drigido a las personas que se quedaron sin empleo, y para poder ser beneficiarios o beneficiarias se requiere cumplir con ciertos requisitos conforme a la población a la que pertenerzcan.

Para poder realizar el proceso de ingreso a este programa, se debe realizar por medio de la Plataforma Seguro de Desempleo, en la cual se podrá adjuntar la documentación necesaria de manera correcta para que sean validados.

Los documentos requeridos deben ser escaneados del documento original para que puedan ser liegibles, y es muy importante que en el formato final se pueda ver el documento completo.

Si los documentos registrados en la plataforma no están completos, no son legibles, vigentes o actualizados entonces se deberá hacer una corrección en un máximo de 24 horas a partir del día siguiente de que sean requeridos.

Desempleo CDMX ı Foto: Especial

¿Cuándo se abrirá la convocatoria para el Seguro de Desempleo en 2025

El registro para el Seguro de Desempleo 2025 en la Ciudad de México será el próximo lunes 10 de noviembre a partir de las 00:00 horas, y este se cerrará a las 23:59 horas del mismo lunes.

Este registro está dirigido a las personas que residan en la CDMX y sean mayores de 18 años y tengan hasta 64 años 9 meses cumplidos al momento de hacer el trámite.

Las personas que quieran registrarse deben haber perdido su empleo anterior de manera involuntaria, y deben pertenecer a alguno de los grupos de atención prioritaria, y además cumplir con otros requisitos conforme al grupo al que pertenezcan.

El apoyo económico correspondiente al Programa Social Seguro de Desempleo es de 3 mil 439.46 pesos, que serán depositados de manera mensual por un máximo de tres meses.

El próximo lunes 10 de noviembre podrás realizar tu registro al programa #SeguroDeDesempleo, a través de la plataforma https://t.co/uxTWIg6ciO ✍🏽



1️⃣ Consulta los requisitos: https://t.co/d2lxVm0qNn

2️⃣ Cómo hacer el registro paso a paso: https://t.co/1Uw2uzlDtN… pic.twitter.com/XgJbXexgCn — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) November 8, 2025

¿Cómo solicitar el Seguro de Desempleo en CDMX?

El Seguro de Desempleo en CDMX debe ser solicitado en la Plataforma Seguro de Desempleo que estará habilitada el 10 de noviembre desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas del mismo lunes.

Para realizar el registro se requiere de los siguientes requisitos en caso de ser parte de la población general:

Ser residente de la Ciudad de México

Tener entre 18 años y hasta 64 años 9 meses cumplidos a la fecha de realizar la solicitud

Haber laborado en un empleo formal previo a la pérdida del empleo, para una persona física o moral con domicilio fiscal en la Ciudad de México, por un periodo mínimo de seis meses acumulados entre 2023 y 2024 en la Ciudad de México

Haber perdido el empleo formal por causas ajenas a su voluntad a partir del 1º de enero de 2023

No ser de manera simultánea persona beneficiaria de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México con ayuda económica y no percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa.

Además de los requisitos, se requieren los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente y con fotografía y firma.

En caso de que la identificación no tenga los datos del domicilio completo se debe presentar un comprobante de domicilio de la CDMX

CURP

Documentos para demostrar la pérdida de empleo

Carta compromiso

Carta bajo protesta de decir verdad

Es muy importante revisar los documentos y requisitos específicos para cada tipo de población, ya sea general o población de atención prioritaria.