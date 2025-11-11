¿A cuántos grados estamos hoy 11 de noviembre en CDMX?

En estos días se ha sentido bastante frío, pues el Frente Frío número 13 ha provocado que las temperaturas desicendan en varios estados de la República Mexicana, y en algunos incluso ha provocado lluvias.

Este martes la masa de aire ártico del Frente Frío número 13 continúa enfriando el ambeinte en el país, y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este amiente frío a muy frío se registra en las regiones del norte, noreste, oriente y centro.

Se prevé que el cielo permanezca medio nublado a nublado en el Valle de México, sin registro de lluvia en la Ciudad de México ni en el Estado de México, y el ambiente será frío por la mañana con heladas altas el el Valle de México.

Pronóstico de temperaturas mínimas 11 de noviembre ı Foto: X: @conagua_clima

Por la tarde se prevé que el ambiente sea templado, con temperaturas mínimas de 0 a 2 grados centígrados y con temperaturas máximas de 13 a 15 gados centígrados, además de vientos de 10 a 20 kilómetros por hora y de rachas de hasta 40 kilómetros por hora en el Edomex y la CDMX.

La temperatura mínima que se espera para hoy en la Ciudad de México es de 0 a 5 grados centígrados, al igual que en Sonora, Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, el noreste de Morelos y Oaxaca.

Se pronostica ambiente #Frío a fresco, cielo medio nublado y sin probabilidad de lluvia, en la #CDMX y el #EdoMéx, así como #Lluvias aisladas en regiones de #Puebla, #Hidalgo y #Tlaxcala, durante las siguientes horas ⬇️ pic.twitter.com/SRlTXZe4R3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 11, 2025

Recomendaciones para el clima frío

Durante la época de fríos se recomiena a la población abrigarse de manera adecuada cubriendo nariz y boca, y utilizar el método de cebolla al vestir, colocando varias capas de ropa a fin de evitar un cambio brusco de temperatura al entrar y salir de espacios cerrados.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, durante temporada de frío las personas suelen utilizar estufas, hornillas o calentadores para tratar de no sentir los estragos del clima en casa.

Debido a esto, emitieron una tarjeta informativa para recordar a la población que el monóxido de carbono que emiten algunos de los artefactos para generar calor es tóxico, por lo que da algunas recomendaciones para evitar una intoxicación.

Para evitar intoxicación con monóxido de carbono producido por la leña o los calentadores de agua, anafres o chimeneas, se recomienda darle mantenimiento a las instalaciones y mantener el lugar en el que se encuentren estos artefactos con ventilación adecuada.

Además, también apuntan que se debe “revisar que la flama que emite la estufa sea azul y no roja; y en caso de utilizar anafres para calentar habitaciones ante las bajas temperaturas, apagarlos antes de irse a dormir.”