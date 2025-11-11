Metro CDMX: Línea 1 cerrará antes este 12 de noviembre; revisa a qué hora salen los últimos trenes

Línea 1 del Metro cambia de horario este 12 de noviembre.

Para afinar la reapertura del tramo Chapultepec–Observatorio, la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México cerrará antes de lo habitual este miércoles 12 de noviembre de 2025.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que el servicio en la llamada “línea rosa” concluirá a las 22:00 horas, dos horas antes del horario regular, por pruebas en los sistemas de control y telecomunicaciones de los trenes.

El medio de transporte pidió a usuarios planificar sus traslados, pues las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas en ambas direcciones desde las terminales actuales, Pantitlán y Chapultepec.

A partir de las 22:00 horas, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerán servicio para el traslado de usuarios en el tramo Pantitlán-Chapultepec hasta las 24:00 horas.

¿Cuándo reabrirá toda la Línea 1 y cuántas estaciones faltan?

Después de tres años de trabajos de modernización, la reapertura completa de la Línea 1, desde Pantitlán hasta Observatorio, está prevista para el domingo 16 de noviembre de 2025.

El pasado 9 de octubre, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, adelantó que en la Línea 1 operarán 39 trenes un total, con lo que se esperan tiempos de espera de alrededor de dos minutos y medio.

Para el 16 de noviembre, abrirán las estaciones:

Juanacatlán

Tacubaya, que tiene correspondencia con la Línea 7 y la Línea 9

Observatorio

Guillermo Calderón Aguilera, coordinador del proyecto de renovación, detalló que este último tramo de la Línea 1 cuenta con más de 13 elevadores para garantizar la accesibilidad de usuarios.

La terminal Observatorio será el punto de encuentro del Tren Interurbano “El Insurgente”, la Central de Autobuses del Poniente, diversas rutas del transporte público local y foráneo en un Centro de Transferencia Modal (CETRAM), y, próximamente, con la Línea 12 del Metro.

Además, el 12 de octubre, durante la presentación de su primer informe de gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México, Clara Brugada informó sobre los planes para intervenir las líneas más concurridas del STC.

Este 2025 comenzará la renovación de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, y se espera el “mantenimiento mayor” de la Línea A, que conecta al oriente de la capital con el Estado de México.

La intervención de Línea A y la ampliación de la Línea 12 se realizarán con apoyo del Gobierno Federal.

