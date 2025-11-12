Irán en aumento recursos para buscar a personas: Brugada

LA FISCAL Bertha Alcalde, ayer en la conferencia encabezada por la Jefa de Gobierno.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que su administración va a destinar los recursos necesarios para aumentar los resultados en la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de restos humanos de la capital.

Añadió que también volverán a incrementar el presupuesto de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

“Es para nosotros prioridad este tema (desapariciones) tan lamentable y que para la ciudad con todas sus instituciones es prioritario. Por eso, lo que se necesite de recursos para mejorar la búsqueda, para aumentar resultados, estarán siendo destinados… Se van a seguir aumentando los recursos destinados para la búsqueda de personas”, apuntó Brugada Molina.

LA ELABORACIÓN de 500 perfiles genéticos y su cruce con datos de personas fallecidas permitió identificar 456 cuerpos.

Sobre la crisis de peritos que reportó La Razón, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, rechazó que esto esté sucediendo y apuntó que en realidad es un incremento contra años pasados.

“No ha habido como tal una baja de peritos, tanto médicos forenses, y los propios datos del Inegi reflejan un aumento si comparamos datos de 2022 con el 2024 de casi 400 peritos”, afirmó.

Su señalamiento contrasta con los datos que el área de transparencia de la Fiscalía entregó a La Razón, en los que se muestra una disminución de 127 peritos entre 2022 y 2024.

Según el reporte, entre 2022 y 2023 hubo una disminución de 27 peritos; en 2024 aumentó 24 peritos, pero aún había un rezago de tres, y para el 2025 volvió a bajar la cantidad, ya que al cierre de septiembre contaba con mil 52 peritos.

La fiscal reconoció que existen “retos fundamentales” en algunas especialidades, sobre todo en materia de arqueología forense, donde cuentan sólo con tres especialistas.

Para fortalecer a la Fiscalía, explicó que se trabaja en un fortalecimiento de las áreas periciales, en coordinación con el Gabinete de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que incluye otras dependencias locales como el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la capital.