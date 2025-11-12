Línea 1 del Metro abre el domingo en su totalidad

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que el próximo domingo 16 de noviembre, a las 11 de la mañana, se llevará a cabo la inauguración completa de la Línea 1 del Metro, que ahora volverá a operar de Pantitlán hasta Observatorio.

Destacó que esta obra tomó casi cuatro años y representa una renovación sin precedentes a nivel nacional y mundial, además de que ofreció la garantía de que los chilangos tengan Línea 1 para los siguientes 50 años.

“Queremos decir que es una renovación que no tiene otra igual en México ni en el mundo. Es una de las renovaciones más importantes que se han hecho a nivel mundial del Metro”, refirió Brugada, en conferencia de prensa.

El Tip: La terminal Observatorio fue reconstruida y contará con 13 elevadores, señalización digital, vestíbulos amplios, torniquetes accesibles y una red de comunicación LTE.

Finalmente, adelantó que, tras concluir esta etapa, el Gobierno continuará con la rehabilitación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo.

De hecho, la reapertura llegará después de dos años de retraso respecto al plan original de modernización, que fijaba como fecha límite agosto del 2023.

La Razón reportó que únicamente el tramo de Juanacatlán a Observatorio, fase tres del proyecto a cargo del consorcio Cinotec de la empresa china CRRC ZhuZhou Locomotive, ha tenido al menos cinco intentos de inauguración, desde la fecha inicial de agosto del 2023 hasta las proyecciones de mayo, junio y octubre de este año.

CRRC fue sancionada con mil 500 millones de pesos de multa en enero del 2024 por retrasos en la entrega de la primera fase, que abarcaba de Pantitlán a Salto del Agua, la cual originalmente estaba prevista para marzo del 2023 y se entregó hasta octubre de ese año.

La estación terminal Observatorio se convertirá en un nuevo nodo de conectividad metropolitana, pues se enlazará con el Tren Insurgente, que unirá Toluca con la Ciudad de México, y en el futuro con la Línea 12 del Metro. Esto permitiría la afluencia de 35 mil usuarios diarios adicionales.